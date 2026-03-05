Россия поддержит парламентские инициативы Туркменистана в год его председательства в СНГ

5 марта 2026 года, Посол Туркменистана в России Эсен Айдогдыев провел встречу с заместителем Председателя Совета Федерации Константином Косачевым.

Стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия на площадке Содружества Независимых государств, в котором Туркменистан председательствует в нынешнем году, сообщается в пресс-релизе Совета Федерации (верхняя палата российского парламента).

Как отмечалось, в программе Председательства Туркменистана предусматривается несколько парламентских мероприятий.

«Мы с удовольствием их будем поддерживать и по двусторонней линии и в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ», — заверил Косачев.

В свою очередь, Посол Айдогдыев высказал заинтересованность туркменской стороны в обмене опытом при организации мероприятий Председательства.

В ходе встречи, собеседники обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. Они также коснулись ситуации на Ближнем Востоке, тревожных событий вокруг Ирана.

Вице-спикер Совфеда поблагодарил Туркменистан за организационное и логистическое содействие при выезде российских граждан из Ирана. ///nCa, 5 марта 2026 г.