ПРООН поддерживает Туркменистан в разработке Национальной Стратегии в области Искусственного интеллекта (ИИ) для устойчивой цифровой трансформации

Ашхабад, Туркменистан, 5 марта 2026 г.: С 5 по 6 марта 2026 года Программа развития ООН (ПРООН) совместно с Министерством связи Туркменистана проводит семинар под названием «Национальная стратегия в области искусственного интеллекта (ИИ): Формирование совместных решений для устойчивого развития». Мероприятие организовано в рамках региональной инициативы по поддержке разработки Национальной стратегии в области ИИ и проходит при участии международных экспертов Регионального офиса ПРООН в Стамбуле.

«Искусственный интеллект стремительно трансформирует экономики и общества, меняет систему государственных услуг, промышленность, образовательные системы и будущее рынка труда», — отметил Андреас Павелке, специалист по обучению, системному мышлению и цифровым технологиям Регионального офиса ПРООН в Стамбуле. «Хотя ИИ открывает огромные возможности для ускорения устойчивого развития, его внедрение должно происходить в рамках строгих этических стандартов, соответствующих нормативных баз, инвестиций в цифровые навыки и ответственного управления данными».

Опираясь на ключевые национальные стратегические документы, включая Концепцию и Государственную программу цифровой экономики на 2026–2028 годы, Туркменистан продвигает интеграцию технологий искусственного интеллекта в приоритетные сектора развития страны.

Семинар служит платформой для оценки национальной цифровой экосистемы, анализа существующих практик, выявления ключевых пробелов и определения приоритетов политики, моделей управления и механизмов реализации. Представляются международные передовые практики, чтобы направить стратегическое планирование и способствовать ответственному, ориентированному на будущее подходу к цифровой трансформации. В мероприятии принимают участие представители министерств, государственных органов, частного сектора, академического сообщества и гражданского общества, что способствует совместной работе над разработкой комплексной и сбалансированной Национальной стратегии в области ИИ.

«Признавая стратегическую важность ИИ для социально-экономического развития Туркменистана, Правительство стремится создать Национальную стратегию в области ИИ, которая будет соответствовать национальным приоритетам и максимально использовать преимущества, одновременно минимизируя потенциальные риски», – отметила Гулялек Вольмамедова, Программный аналитик ПРООН В Туркменистане по вопросам управления, экономической диверсификации и инклюзивному росту. «ПРООН поддерживает Правительство в укреплении цифровых возможностей и разработке стратегий, направленных на продвижение инклюзивной, безопасной и устойчивой цифровой трансформации в Туркменистане».

В рамках миссии международные эксперты ПРООН также встретились с руководством Министерства связи и Министерства финансов и экономики Туркменистана для дальнейшего содействия процессу разработки стратегии. /// nCa, 5 марта 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)