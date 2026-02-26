ПРООН запускает региональный проект по решению проблемы морского мусора и пластика в Каспийском море

Ашхабад, 26 февраля 2026 года: Программа развития ООН (ПРООН) совместно с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Секретариатом Рамочной (Тегеранской) конвенции по защите морской среды Каспийского моря и Министерством охраны окружающей среды Туркменистана провела ознакомительный семинар в рамках запуска Регионального проекта «Борьба с морским мусором и морскими пластмассами – системный подход на Каспии».

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, научных учреждений и неправительственных организаций. Семинар ознаменовал официальный старт проекта в Туркменистане и стал площадкой для обсуждения совместных действий по предотвращению и сокращению загрязнения Каспийского моря морским мусором, с особым акцентом на пластиковые отходы.

В ходе семинара участникам была представлена информация о задачах и ключевых направлениях проекта, включая вопросы совершенствования законодательства в сфере управления отходами, развития мониторинга и предотвращения загрязнения, а также укрепления сотрудничества в рамках Тегеранской конвенции.

«Региональная инициатива предусматривает комплексный подход, охватывающий сбор и анализ данных об источниках и путях поступления морского мусора, совершенствование нормативно-правовой базы, продвижение принципов экономики замкнутого цикла и жизненного цикла продукции, стимулирование инвестиций в сферу управления отходами, а также расширение участия местных сообществ, женщин и бизнеса. ПРООН привержена поддержке Правительства Туркменистана в реализации устойчивых решений и защите Каспийского моря для нынешних и будущих поколений», – отметил Фархат Орунов, Программный аналитик экологического портфеля ПРООН в Туркменистане.

***

Проект реализуется при финансовой поддержке Российской Федерации в Азербайджане, Иране, Казахстане и Туркменистане и продлится до октября 2027 года.

Особое внимание в рамках проекта будет уделено наземным источникам загрязнения, оказывающим влияние на морскую среду Каспийского моря. Инициатива также будет синхронизирована с уже реализуемыми действиями прикаспийских государств и основана на опыте сотрудничества в рамках Тегеранской конвенции, включая Протокол по наземным источникам загрязнения и Стратегическую программу действий.

Запуск проекта подтверждает приверженность прикаспийских стран укреплению регионального партнерства и совместным мерам по защите уникальной экосистемы Каспийского моря для нынешних и будущих поколений. ///nCa, 26 февраля 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)