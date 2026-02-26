Культурная дипломатия в действии: в Тбилиси состоялась премьера фильма «Культура спасет мир»



25 февраля 2026 года в Тбилиси, в Доме кино, состоялась премьера грузинского полнометражного документального фильма «Культура спасет мир», раскрывающего значимую роль культуры в развитии межгосударственного диалога, укреплении взаимопонимания и формировании прочного доверия между странами и народами. В картине показано многообразие культур Туркменистана, Китая и Грузии, подчеркивающее их вклад в развитие межкультурного диалога и укрепление гуманитарного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие Посол Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедов, Посол КНР в Грузии Ч.Цзянь, член комитета Парламента Грузии по вопросам образования, науки и молодежи В.Божадзе, режиссер фильма Т.Малания, а также представители научной и творческой интеллигенции Грузии.

Выступая перед собравшимися, Чрезвычайный и Полномочны Посол Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедов отметил, что огромную роль в углублении туркмено-грузинских связей играют визиты на высшем уровне, а также культурно-гуманитарное сотрудничество, создание условий для творческого взаимодействия деятелей культуры, укрепления партнерства в сферах науки и образования.

Он отметил, что именно сегодня мир и доверие приобретают особую значимость и ценность. Посол выразил уверенность, что этот фильм внесет значительный вклад в развитие культурной дипломатии, которая является прочным фундаментом для дальнейшего сближения народов и укрепления мира.

Выступающие также подчеркнули огромную роль культуры как важного инструмента консолидации усилий по развитию мирного сотрудничества между странами и народами. ///nCa, 26 февраля 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)