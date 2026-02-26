Бакинский тюркологический съезд будет отмечен в том же зале через 100 лет

Первый тюркологический съезд 1926 года, ставший одной из важнейших исторических вех в тюркологии, спустя столетие будет вновь рассмотрен на мемориальной встрече, которая пройдет в том же городе и в том же историческом месте.

Мемориальное заседание «100-летие Бакинского тюркологического съезда», организованное при сотрудничестве Института Юнуса Эмре, Турецкого лингвистического общества, Института тюркологических исследований Университета Мармара, Университета Хазар и Национальной академии наук Азербайджана, состоится в Баку 27–28 февраля 2026 года.

Программа направлена на изучение научного, культурного и интеллектуального наследия Бакинского тюркологического конгресса 1926 года, который определил поиск единого языка, алфавита и научных методов для тюркского мира. Она позволит заново оценить столетнее развитие тюркологии в контексте истории, культуры и литературы.

Верность исторической памяти в историческом месте

Мемориальное заседание планируется начать в том же зале исторического здания, где сто лет назад проходил первый съезд (ныне здание Президиума Национальной академии наук Азербайджана), и, по возможности, в тот же час. В этом аспекте программа является не только академической встречей, но и несет символическое значение, направленное на сохранение исторической памяти.

Более 60 тюркологов соберутся в Баку

С участием более 60 учёных из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Татарстана, Молдовы и Албании встреча организована в междисциплинарном формате. В девяти панельных заседаниях по тюркскому языку, литературе, истории, культуре и фольклору будут обсуждаться актуальные направления тюркологии.

В рамках программы пройдут панели имени Махмуда Кашгари, Али-бека Гусейнзаде, Исмаил-бека Гаспринского, Абая Кунанбаева, Магжана Жумабаева, Бекира Чобан-заде, Ахмета Джафероглу, Насиб-бека Юсифбейли и Аяза Исхаки. По итогам съезда планируется издание сборника докладов.

Съезд 1926 года: Первый Тюркологический съезд, состоявшийся в Баку с 26 февраля по 6 марта 1926 года, считается одним из ключевых этапов в стремлении тюркского мира к единому алфавиту, общей терминологии и научной координации. На конгрессе с участием 131 делегата был принят принцип перехода на латинский алфавит, а также стратегические решения по координации обучения на родном языке, исторических и фольклорных исследований.

Съезд расценивается не просто как академический конгресс, но и как исторический порог с точки зрения культурной интеграции и модернизации тюркских народов.

Высокий уровень участия

Ожидается, что во встрече примут участие министры, президенты академий, ректоры университетов и представители международных организаций, прежде всего из Турции и Азербайджана. Программа нацелена на укрепление академического сотрудничества в тюркском мире и открытие дискуссий о новых направлениях в области тюркологии.

Общий шаг в науке и культуре, сделанный в Баку сто лет назад, спустя столетие вновь рассматривается в том же городе и с тем же духом. ///nCa, 26 февраля 2026 (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)