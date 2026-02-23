ОАЭ и Туркменистан обсуждают механизмы укрепления экономического сотрудничества

Посол Туркменистана в ОАЭ Байрам Байрамов встретился недавно с заместителем председателя Федерации палат ОАЭ и председателем Торгово-промышленной палаты Шарджи Абдаллой Султаном Аль-Овайсом. На встрече, в присутствии генерального секретаря Федерации палат ОАЭ Хумейда Мохамеда бен Салема, были обсуждены механизмы укрепления экономического и инвестиционного сотрудничества между ОАЭ и Туркменистаном, сообщает новостной портал Sharjah24.

В ходе встречи были рассмотрены доступные инвестиционные возможности и потенциал обеих стран. Стороны обсудили возможность проведения третьего бизнес-форума «ОАЭ – Туркменистан» в октябре в Ашхабаде, а также организацию второго заседания Совместного делового совета, что будет способствовать повышению уровня экономического партнерства.

Абдалла Султан Аль-Овайс подчеркнул важность активизации двусторонних встреч и обмена визитами торговых делегаций. Это поспособствует установлению прямых контактов между бизнес-сообществами; активизации торговых отношений; расширению сфер совместного сотрудничества.

Он также отметил, что улучшение инвестиционного климата в обеих странах открывает многообещающие перспективы для увеличения объема товарооборота. Частный сектор ОАЭ заинтересован в поиске новых инвестиционных ниш и построении стратегических партнерств с дружественными странами, среди которых Туркменистан занимает приоритетное место.

Со своей стороны, Посол Байрамов подтвердил стремление деловых кругов Туркменистана в лице Торгово-промышленной палаты страны развивать и укреплять торговое и инвестиционное сотрудничество с ОАЭ. Он отметил готовность посольства Туркменистана координировать действия с Федерацией палат ОАЭ и Палатой Шарджи для достижения общих экономических целей.

Посол призвал бизнес-сообщество ОАЭ инвестировать в перспективные сектора туркменской экономики, подчеркнув готовность профильных ведомств своей страны предоставить все необходимые льготы для поддержки инвесторов и укрепления двустороннего партнерства. ///nCa, 23 февраля 2026 г.