Визит Национального Лидера Туркменистана во Флориду: главные итоги встреч с бизнес-кругами США

В рамках рабочего визита в США, штат Флорида, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел ряд встреч с представителями американского бизнеса. Об этом сообщается в репортаже Государственного информационного агентства TDH:

NicklausCompanies (гольф-индустрия)

На встрече с президентом компании «Nicklaus Companies» Джоном Ризом и представителями её руководящего состава были рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

В частности, Национальный Лидер ознакомился с материалами о гольф-полях, построенных с участием «Nicklaus Companies». Как отмечалось, поля для гольфа – это не только объекты для спорта и отдыха, но и признанный фактор поддержания экологического благополучия, позволяющий применять на деле инновационные решения в данной области.

Аркадаг Бердымухамедов сообщил о намерениях строительства гольф-полей в городе Аркадаг и Национальной туристической зоне «Аваза».

Строительство подобных объектов в городе Аркадаг и НТЗ «Аваза» значительно расширит сеть социальных объектов, возводимых в различных уголках страны, сказал Бердымухамедов и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивного взаимодействия с «Nicklaus Companies».

Подчеркнув, что уделяемое в Туркменистане на государственном уровне внимание к развитию гольфа – весьма отрадный факт, Джон Риз заявил об огромной заинтересованности возглавляемой им компании в разработке и последующей реализации предложений о строительстве гольф-полей в Туркменистане.

В ходе встречи Национальный Лидер ознакомился с проектами полей для гольфа, предложенными «Nicklaus Companies» к осуществлению в городе Аркадаг и НТЗ «Аваза».

Деловой совет «Туркменистан-США»

На встрече Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан – США» Эриком Стюартом обсуждались вопросы расширения взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Эрик Стюарт подчеркнул высокую заинтересованность американских деловых кругов в укреплении связей с Туркменистаном, учитывая его огромный экономический потенциал.

Развитие инвестиционного взаимодействия было определено как один из ключевых векторов межгосударственного сотрудничества, способствующий укреплению партнерства.

Аркадаг Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости систематического проведения встреч представителей деловых кругов двух стран для расширения взаимодействия в наиболее перспективных областях.

Было отмечено многолетнее участие крупных компаний США (таких как Boeing, General Electric, John Deere, CASE, Nicklaus Companies) в реализации важных проектов в Туркменистане.

Эрик Стюарт сообщил о принятии необходимых мер для налаживания и расширения прямых контактов между экономическими субъектами обеих стран. В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем наращивании долгосрочного партнерства, основанного на принципах взаимного уважения и доверия

Гольф-клуб «Panther»

Во время визита в США Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетил национальный гольф-клуб «Panther», где ознакомился с передовым опытом в этой сфере.

Представители гольф-клуба подробно рассказали Аркадагу об особенностях строительства полей и их уникальных характеристиках. Национальный Лидер лично ознакомился с благоустройством и качественными характеристиками полей.

Была выражена огромная заинтересованность Туркменистана в привлечении опытных американских специалистов для создания новых гольф-объектов на территории страны. Представители клуба отметили, что для них будет честью проводить целевой обмен опытом с туркменскими коллегами и организовывать совместные турниры.

В ходе визита подчеркивалось, что гольф-поля рассматриваются не только как спортивные объекты, но и как важный фактор экологического благополучия и инструмент укрепления здоровья населения.

В рамках посещения гольф-инфраструктуры Герой-Аркадаг также осмотрел учебно-тренировочный центр «Sandhill Crane Golf Club», где была организована выставка текстильной продукции с маркировкой «Сделано в Туркменистане».

Конноспортивный комплекс «La Victoria»

Следующим пунктом визита стал конноспортивный комплекс «La Victoria», который считается одним из крупнейших в стране.

Комплекс включает в себя конюшни со стойлами, тренировочные площадки, крытый манеж, помещения для хранения амуниции и специальное место для купания лошадей на открытой территории. Также на территории расположены жилые дома для коневодов и озеро с фонтанами.

В «La Victoria» созданы условия для проведения международных турниров по конкуру, которые могут длиться здесь по несколько месяцев.

Бердымухамедов осмотрел находящихся в комплексе коней, ознакомился с методами их содержания и тренинга. Он также поинтересовался процессом подготовки лошадей к соревнованиям и распорядком работы профильных специалистов.

В ходе визита подчеркивалось наличие широких возможностей для взаимодействия между американскими и туркменскими коневодами. Национальный Лидер выразил уверенность в развитии связей в этой сфере на всесторонней основе и отметил, что предложения по активизации партнерства будут рассмотрены.

Oxbow Group

На встрече Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с предпринимателями Стивом Винном, Айзеком Перлмуттером и председателем Совета управляющих компании «Oxbow Group» Уильямом Кохом обсуждались перспективы развития делового партнерства.

Аркадаг подчеркнул, что в современную эпоху отношения между Туркменистаном и США выходят на качественно новый уровень.

Было отмечено, что на туркменском рынке уже эффективно работают многочисленные американские компании, и существуют большие перспективы для дальнейшего комплексного развития двустороннего сотрудничества.

Особое внимание стороны уделили важности укрепления давних, проверенных временем отношений. Американские бизнесмены подтвердили свою готовность к дальнейшему расширению плодотворного сотрудничества с Туркменистаном и выразили признательность за конструктивный диалог.

Айзек Перлмуттер – израильско-американский миллиардер, бизнесмен и финансист. Благодаря множеству порой нестандартных деловых сделок он стал влиятельным инвестором в ряде корпораций, включая аптечные магазины Revco, Coleco Entertainment, Remington и Toy Biz/Marvel Toys. Он является бывшим председателем правления и генеральным директором Marvel Entertainment.

Стив Винн – американский предприниматель, филантроп и коллекционер произведений искусства, известный как создатель концепции интегрированного курорта и своим преобразующим влиянием на индустрию роскошного гостеприимства и игорного бизнеса. В начале своей карьеры он руководил строительством и эксплуатацией ряда заметных в Лас-Вегасе и Атлантик-Сити отелей, в том числе «Golden Nugget», «Golden Nugget Atlantic City», «Mirage», «Treasure Island Las Vegas», «Bellagio Las Vegas». Стив Винн сыграл ключевую роль в возрождении и расширении Лас-Вегаса в 1990-х годах.

Oxbow Carbon LLC (иногда упоминаемая как Oxbow Group или Oxbow Corporation) — крупная частная американская энергетическая и логистическая компания, основанная миллиардером Уильямом Кохом. Это мировой лидер в переработке, сбыте и транспортировке побочных продуктов нефтепереработки, в частности кальцинированного и топливного нефтяного кокса, а также добыче угля и природного газа.

John Deere Walldorf International GmbH

На встрече Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с Чабой Лейко, генеральным директором и президентом компании «John Deere Walldorf International GmbH» по странам СНГ и Центральной Азии, обсуждались ключевые вопросы развития партнерства в аграрном секторе.

Аркадаг подчеркнул, что аграрный сектор является одной из ключевых отраслей национальной экономики Туркменистана, а обеспечение продовольственной безопасности напрямую сопряжено с благополучием народа.

Было отмечено, что компания является давним и надежным партнером Туркменистана уже более 30 лет. На данный момент на полях страны задействованы тысячи единиц техники этой марки.

Участники встречи констатировали, что техника «John Deere» зарекомендовала себя как высокопроизводительная и эффективно работающая в специфических почвенно-климатических условиях Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что в стране реализуются комплексные меры по модернизации агропромышленного комплекса, внедряются передовые технологии и закупается лучшая мировая техника. Одним из приоритетных направлений взаимодействия было названо обучение и подготовка высококвалифицированных профильных специалистов для Туркменистана.

Чаба Лейко заверил в самом ответственном подходе компании к выполнению своих обязательств.

Nicklaus Companies (вторая встреча)

В репортаже TDH сообщается еще об одной встрече с президентом компании «Nicklaus Companies» Джоном Ризом.

Встреча была посвящена обсуждению конкретных шагов по реализации достигнутых ранее договоренностей и постановке задач на перспективу.

Джон Риз сообщил, что компания уже провела работу по подготовке проектов строительства полей для гольфа в Туркменистане. Проект в Авазе предусматривает создание двух полей для молодёжи. На одном из них будут созданы условия для тренировок и проведения международных турниров. Это должно укрепить статус Авазы как крупнейшего курорта в Центральной Азии.

Было отмечено, что природные особенности города Аркадаг идеально подходят для строительства поля для гольфа, что позволит вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.

Особое внимание стороны уделили теме профессионального обмена опытом в области проектирования и эксплуатации подобных объектов.

Джон Риз подчеркнул, что деловые круги США дали высокую оценку итогам визита Национального Лидера туркменского народа, назвав состоявшиеся встречи весьма конструктивными.

***

В ходе визита Национальный Лидер Туркменистана также дал интервью ведущему из телеканала «Аль-Арабия» Ризвану Хану. В интервью Бердымухамедов рассказал об основных целях визита в США, охарактеризовал нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего партнёрства, а также подробно остановился на приоритетных направлениях внутренней и внешней политики Туркменистана.

Завершив визит в США, Гурбангулы Бердымухамедов вернулся в Ашхабад. ///nCa, 22 февраля 2026 г.