УВКБ ООН приветствует нового Представителя по Центральной Азии

УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев, объявляет о вступлении Махира Сафарли в должность Представителя УВКБ ООН по Центральной Азии. Работая на базе регионального офиса в Алматы, он будет курировать деятельность организации в Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

21 января в Астане Махир Сафарли вручил верительные грамоты Первому заместителю министра иностранных дел Республики Казахстан Ержану Ашикбаеву. В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества. В ближайшее время новый Представитель продолжит встречи с правительствами и партнёрами по всему региону для укрепления взаимодействия и поддержки беженцев и лиц без гражданства.

Махир Сафарли имеет более 23 лет опыта гуманитарной работы в системе УВКБ ООН. Он занимал руководящие должности в условиях сложных гуманитарных кризисов и чрезвычайных ситуаций. До назначения в Центральную Азию он работал Заместителем Представителя УВКБ ООН в Греции и Украине, а ранее на старших операционных и координационных позициях в Сирии и Турции.

В начале своей карьеры он занимал различные полевые, правовые и управленческие должности в операциях УВКБ ООН в Афганистане, Ливии, Украине, Кыргызской Республике, Либерии и Азербайджане, а также работал в штаб-квартире в Женеве, где участвовал в деятельности по инспекции и стратегическому надзору.

В новой роли Махир Сафарли будет возглавлять усилия УВКБ ООН в Центральной Азии по укреплению системы защиты, развитию процедур предоставления убежища и решению проблемы безгражданства.

«Для меня большая честь начать работу в Центральной Азии – регионе с богатым культурным наследием и разнообразными сообществами, известном своей гостеприимностью по отношению к беженцам и лидерством в решении проблемы безгражданства», – отметил Махир Сафарли. «Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с правительствами, партнёрами и местными сообществами, чтобы укреплять системы предоставления убежища, продвигать инклюзивность и обеспечивать каждому человеку доступ к защите, правам и гражданству».

Махир Сафарли имеет степени магистра права и государственного управления, а также степень бакалавра политических наук. Кроме того, он прошёл программы повышения квалификации в области международного права прав человека, международного гуманитарного права и предотвращения конфликтов.

Представительство УВКБ ООН в Центральной Азии находится в Алматы и координирует деятельность на территории Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан. УВКБ ООН открыло представительства в Центральной Азии в ответ на гражданскую войну 1992–93 годов в Таджикистане и конфликт на севере Афганистана, которые привели к перемещению тысяч людей. По мере стабилизации ситуации и сокращения потоков перемещенного населения УВКБ ООН переключило внимание с реагирования на чрезвычайные ситуации на поддержку и укрепление потенциала.

В Центральной Азии также проживало значительное число лиц без гражданства, что в значительной степени стало результатом распада Советского Союза в 1991 году. Не имея юридического статуса, лица без гражданства часто испытывают трудности с доступом к основным правам и услугам, таким как образование, здравоохранение, трудоустройство и свобода передвижения.

Национальные офисы УВКБ работают в Бишкеке (Кыргызская Республика) и Душанбе (Республика Таджикистан). Термезский Глобальный склад УВКБ ООН находится в городе Термез, Узбекистан. ///УВКБ ООН в Центральной Азии, 9 февраля 2026 г.