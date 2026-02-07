Крупнейшее шоу Китая: что оно говорит о стране

Чэнь Цзыци, корреспондент CGTN

Китайская медиа группа (CMG) объявляет тему и логотип предстоящего гала-концерта Весеннего фестиваля 2026 года, 10 декабря 2025 года. [Фото: CGTN]

Для миллионов людей в Китае канун китайского Нового года начинается одинаково: долгая дорога домой, стол, медленно заполняющийся блюдами, и разговоры, которые затягиваются до поздней ночи. Это единственный вечер в году, когда расстояние между городами, поколениями и насыщенной жизнью сокращается.

Затем, в 8 часов вечера, происходит кое-что еще. Знакомая вступительная мелодия наполняет гостиные по всей стране. Начинается праздничный концерт Весеннего фестиваля. Это телевизионное шоу в прямом эфире, транслируемое в канун каждого китайского Нового года с 1983 года, признано Книгой рекордов Гиннесса самой популярной ежегодной телевизионной программой на планете. Гала-концерт музыки, смеха и исполнительского искусства выходит далеко за пределы Китая, освещая экраны в аэропортах и торговых центрах более чем в 80 странах.

Гала-концерт Весеннего фестиваля, организованный China Media Group, превратился в культурное мероприятие, отражающее экономический рост Китая, технологические инновации, социальные перемены и расширение глобального участия.

Четыре города, четыре измерения страны

В то время как главная сцена проходит в Пекине, гала-концерт Весеннего фестиваля в эти годы проводится и в других городах, каждый из которых выбран для того, чтобы представлять особую опору развития Китая. Благодаря представлениям, основанным на местной культуре, гала-концерт превращает географию в историю, предлагая зрителям панорамное представление о том, как развиваются экономика, технологии, усилия по устойчивому развитию и повседневная жизнь страны.

В этом году четыре города: Хэфэй, Иу, Ибинь и Харбин – каждый из них рассказывает об уникальной главе этой истории.

Хэфэй, один из самых быстрорастущих технологических центров Китая, находится в центре внимания благодаря своему инновационному росту. В ноябре прошлого года ежегодный городской праздник технологий стал популярным в Интернете, когда 10 000 беспилотных летательных аппаратов осветили ночное небо захватывающим зрелищем. Дроны нарисовали динамичные фигуры, от квантовых спутников до оперных фигур в местном стиле. Управляемые искусственным интеллектом, рассчитывающим миллионы положений с точностью до сантиметра, они двигались по небу в идеальной гармонии.

Инновации Хэфэя также оказывают влияние на весь мир. На фотоэлектрической электростанции “Альшубах” в Саудовской Аравии 5000 умных роботов очистили территорию площадью 53 квадратных километра, что эквивалентно примерно 7700 футбольным полям, всего за два с половиной часа.

Иу, который часто называют миниатюрной версией китайского торгового центра, славится своей скоростью, адаптивностью и глобальным охватом. Подготовка к спросу, связанному с фестивалями, спортивными мероприятиями или крупными праздниками, по крайней мере за полгода до них, является рутинной. Что отличает этот город от других, так это то, как он реагирует на внезапное повышение спроса. В 2022 году, когда Германия столкнулась с энергетическим кризисом, поставщики из Иу быстро увеличили экспорт отопительных приборов для удовлетворения насущных потребностей.

Эффективность города обеспечивается такой инфраструктурой, как железнодорожная линия Китай–Европа Railway Express, которая соединяет продукцию из Иу с более чем 160 городами в 50 странах. Переход на интеллектуальные системы в 2025 году еще больше ускорит перевозки грузов, сократив время погрузки и досмотра вдвое.

Цифровые инструменты также изменили рынок. Приложение с поддержкой искусственного интеллекта позволяет трейдерам более эффективно создавать высококачественные продукты. Если раньше восемь дизайнеров за десять дней работы создавали 100 дизайнов, то теперь эта работа выполняется за считанные минуты.

Световое шоу на сцене Ибиня во время репетиций гала-концерта Весеннего фестиваля 2026 года, 31 января 2026 года. [Фото: VCG]

История Ибиня – это история преображения. В 1980-х годах город был усеян предприятиями, загрязняющими окружающую среду, такими как угольные заводы и тепловые электростанции. Они составляли более 40 000 источников загрязнения и подвергали риску местную окружающую среду. Поскольку в Янцзы впадают две реки, рост города играет решающую роль в защите уязвимой экосистемы реки.

Четыре десятилетия спустя Ибинь представляет собой разительный контраст. Некогда сильно загрязненный город превратился в крупный центр по производству экологически чистой энергии, в частности аккумуляторных батарей. В настоящее время в Ибинь производится каждая десятая аккумуляторная батарея, используемая во всем мире в электромобилях, лодках и даже самолетах. Это экологически чистое промышленное развитие помогает обществу двигаться к более устойчивому и электрифицированному будущему.

Харбин, известный как “Ледяной город Китая”, представляет собой динамично развивающуюся ледовую и снежную экономику страны, объем которой в 2024 году превысил 23 миллиарда долларов, что составляет примерно 16,5 процента национального рынка зимнего туризма и отдыха, говорится в правительственном отчете.

Недавно Всемирная туристская организация признала этот город выдающимся городом мира, славящимся своим льдом и снегом, и в нем проводятся международные фестивали льда и снегопадов, привлекающие посетителей со всего мира. Высокие ледяные скульптуры с подсветкой в сопровождении оперы и шоу фигурного катания создают атмосферу зимней страны чудес.

Опираясь на свою долгую историю индустриализации и технологических инноваций, Харбин экспортирует свой опыт в области ландшафтного дизайна льда и снега, а также портативное оборудование для производства льда в такие страны, как Казахстан и Саудовская Аравия.

Четыре города, четыре истории прогресса Китая, воплощающие в жизнь стратегические приоритеты страны. Гала-концерт Весеннего фестиваля использует искусственный интеллект и расширенную реальность (XR), чтобы превратить свои сцены в захватывающие миры, позволяя зрителям виртуально перенестись в эти города и воочию увидеть инновации, торговлю, экологичное развитие и культурную динамику, формирующую страну сегодня.

Первый взгляд на технологии, которые будут влиять на повседневную жизнь

Гала-концерт Весеннего фестиваля стал национальным испытательным полигоном для новых технологий.

Дарить детям красные конверты с деньгами – это заветная китайская традиция. Используя этот обычай, технологические компании внедрили в гала-концерт свои цифровые инструменты, создав интерактивные возможности, которые позволят зрителям приобщиться к традиции совершенно по-новому, и все это благодаря огромной аудитории гала-концерта и онлайн-охвату.

В 2015 году WeChat представил свою платежную функцию во время гала-концерта, позволив зрителям “забирать” цифровые красные конверты, просто встряхивая своими телефонами. В тот вечер около 200 миллионов пользователей впервые подключили свои банковские карты к приложению, узнав больше о мобильных платежах и открыв для себя новый практичный способ управления деньгами в повседневной жизни.

В следующем году Alipay предложила зрителям отсканировать на экране иероглиф “Фу”, означающий процветание и удачу, во время гала-концерта, чтобы получить цифровые красные конверты. Благодаря этому взаимодействию миллионы людей открыли для себя новый способ решения повседневных задач – от оплаты счетов за коммунальные услуги и управления цифровыми удостоверениями личности до вызова автомобилей.

Позже к празднику присоединились платформы для показа коротких видеороликов. В этом году центральное место займет движок Volcano от ByteDance, облачная платформа искусственного интеллекта, лежащая в основе китайской версии TikTok. Ее модель искусственного интеллекта Doubao призвана помочь в разработке производительности, создании контента и интерактивных игр.

За последние пять лет Volcano Engine помог стабилизировать прямые трансляции гала-концерта на нескольких платформах и без проблем обработал миллионы цифровых взаимодействий с red-envelope.

Благодаря этим инновациям и интеграции гала-концерт Весеннего фестиваля стал не просто развлечением, но и наглядной демонстрацией цифровой жизни, помогая миллионам людей открыть для себя практические технические функции и испытать возможности новых технологий в увлекательной интерактивной форме.

Объединяя культуры посредством празднования

Для зрителей за пределами Китая язык часто может стать первым препятствием для понимания гала-концерта Весеннего фестиваля. Программа CGTN Super Night создана именно для того, чтобы снизить этот барьер, а во многих случаях и вовсе его устранить.

С 2022 года телеканал CGTN выпускает специальную программу весеннего фестиваля Super Night, созданную специально для международной аудитории. Вместо того, чтобы просто транслировать гала-концерт внутри страны, Super Night переосмысливает его в глобальном масштабе.

Некоторые выступления дублируются англоговорящими актерами озвучивания, другие сопровождаются тщательно проработанными английскими субтитрами, и многие из них сопровождаются ведущими, которые объясняют культурные особенности, юмор и символику в режиме реального времени. Для иностранных зрителей, незнакомых с китайскими традициями, эти объяснения превращают то, что может показаться далеким или сбивающим с толку, в нечто гостеприимное и приятное.

В программе Super Night также представлены дополнительные шоу, разработанные специально для некитайской аудитории, в которых элементы китайской культуры сочетаются с мировой музыкой, танцами и стилями повествования.

Если язык кажется вам барьером, Super Night предлагает вам выход.

Благодаря многоязычным платформам телевидения, цифрового видео и подкастов CGTN в прошлом году программа охватила аудиторию более чем в 200 странах и регионах, что позволило зрителям по всему миру ощутить дух Весеннего фестиваля доступным, увлекательным и человечным способом.

Благодаря захватывающим сценам, взаимодействиям с использованием искусственного интеллекта и традициям, переосмысленным в эпоху цифровых технологий, гала-концерт Весеннего фестиваля позволяет зрителям познакомиться с Китаем поближе. Это не просто спектакль, это мост между поколениями, окно для зрителей со всего мира и яркая демонстрация того, как пересекаются культура, технологии и национальное развитие. ///nCa, 7 февраля 2026 г.