Тарик Саиди

Как независимый наблюдатель, глубоко интересующийся делами Центральной Азии и региональными процессами в целом, я внимательно изучил три доклада, опубликованные Высшим советом Ирана по правам человека в январе 2026 года.

Эти документы позволяют детально рассмотреть бурные события, произошедшие в Иране. Очевидно, что это государственная точка зрения, классифицирующая их не просто как протесты, а как организованные акты насилия с террористическим подтекстом. Опираясь на данные доклады и общий контекст беспорядков, я предлагаю следующий анализ:

Протесты начались довольно мирно 28 декабря 2025 года. Первоначальным триггером послужили экономические трудности и широкое недовольство такими проблемами, как репрессии и административная неэффективность. Однако ситуация с пугающей скоростью переросла в насилие, охватив почти все провинции Ирана и приведя к масштабному ущербу и человеческим жертвам.

Согласно первому докладу, в ходе беспорядков было уничтожено 305 машин скорой помощи, 750 банков, 400 государственных учреждений и 350 мечетей. Были зафиксированы ужасающие акты насилия, включая убийства должностных лиц и мирных граждан, среди которых был трехлетний ребенок. Число погибших превысило 3 117 человек, из них 2 427 — гражданские лица и сотрудники сил безопасности. Это ошеломляющая цена хаоса, охватившего страну.

Анализируя документы Высшего совета и наблюдая за эскалацией насилия, я выделяю три ключевых аспекта:

Протесты имели под собой законные основания, и этого нельзя отрицать. Сами доклады, при всем акценте на насильственных действиях, косвенно признают наличие скрытого общественного недовольства. Об этом свидетельствуют ссылки на международные обязательства Ирана (например, ст. 21 МПГПП), гарантирующие право на мирные собрания. Экономическое давление, бедность, усугубленная санкциями, и призывы к реформам — это реальные проблемы, которые вывели людей на улицы. Любое правительство должно учитывать подобное стремление общества к переменам. Стремительная трансформация мирных митингов в масштабное насилие указывает на наличие организованного элемента. В первом отчете проводится четкая грань между протестом и терроризмом. Использование огнестрельного оружия, «коктейлей Молотова» и скоординированность атак напоминают сценарии беспорядков 2022 года или даже методы ИГИЛ. Это подтверждает позицию иранских властей: хаос не был спонтанным. Документально подтвержденные связи с террористическими группами и сам характер разрушений (выбор конкретных целей для саботажа) указывают на то, что насилие носило системный характер. Открытое подстрекательство со стороны ряда иностранных государств и организаций также указывает на внешнее влияние. Даже если насилие не было напрямую «спроектировано» из-за рубежа, внешние силы его активно поощряли. Второй и третий доклады подробно анализируют этот вопрос, критикуя односторонние санкции, «медийные войны» (предвзятые алгоритмы соцсетей, финансирование оппозиции) и заявления США и ЕС как нарушение принципа невмешательства ООН (ст. 2(7)). Подобное вмешательство под предлогом защиты прав человека лишь политизировало кризис и усилило дестабилизацию. В докладах это контрастирует с весьма сдержанной реакцией Запада на аналогичные беспорядки в «союзных» странах, таких как движение BLM в США или «Желтые жилеты» во Франции.

В целом, данные отчеты имеют серьезный вес и заслуживают самого пристального внимания.

К середине января 2026 года ситуацию удалось стабилизировать, однако сейчас крайне важно поддерживать хрупкое равновесие.

Если допустить, что беспорядки действительно подогревались извне (а доклады убедительно доказывают это через правовые рамки, такие как Проекты статей КМП об ответственности государств), то есть все основания для бдительности в отношении любых новых вспышек насилия, какими бы безобидными они ни казались в начале.

В то же время существует острая необходимость в решении реальных проблем и лишений, с которыми сталкивается иранский народ: от экономического гнета санкций до административных барьеров и запроса на реформы.

Позитивная помощь по многосторонним каналам (например, через механизм Универсального периодического обзора ООН) могла бы способствовать внутренней стабильности Ирана, избегая ловушек одностороннего вмешательства.

В конечном итоге, защита суверенитета при приоритете прав человека через сотрудничество, а не принуждение — это лучший путь как для самого Ирана, так и для международного сообщества.

/// nCa, 7 февраля 2026 г.