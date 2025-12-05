Голос Центральной Азии в ООН: Посол Кыргызстана в Туркменистане провёл брифинг о кандидатуре своей страны в Совбез ООН

Эльвира Кадырова

В рамках дипломатических усилий, направленных на получение международной поддержки, Полномочный Посол Кыргызской Республики в Туркменистане Азизбек Мадмаров провел брифинг в Ашхабаде, посвященный выдвижению кандидатуры Кыргызстана на непостоянное членство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) на период 2027–2028 годов.

В мероприятии приняли участие главы и сотрудники зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также представители туркменских и иностранных средств массовой информации.

Посол Мадмаров акцентировал роль Кыргызстана в продвижении региональной и глобальной повестки дня, подчеркнув растущую стабильность Центральной Азии и приверженность международному сотрудничеству. «В 2017 году Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2027–2028 годы», – заявил Мадмаров, – «Выборы пройдут в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2026 года. Кыргызстан будет представлять региональную повестку дня в Совете Безопасности».

Посол отметил недавние достижения в Центральной Азии в области мирного развития, указав на значительный прогресс в урегулировании давних пограничных вопросов между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. «Регион продемонстрировал приверженность мирному конструктивному подходу в решении споров, ведению переговоров, что отражает стремление государств региона к устойчивому сотрудничеству, основанному на взаимном уважении и ответственности», – сказал дипломат.

Подчеркивая необходимость более справедливого, равноправного представительства в Совете ООН, Мадмаров отметил: «Наш регион выступает за реформу Совета Безопасности ООН. Сегодня более 60 государств, включая Кыргызстан ни разу не входили в состав совета, тогда как отдельные страны избирались туда неоднократно».

«Развивающиеся страны по-прежнему недостаточно представлены Советом безопасности. Мы убеждены, что расширение участия африканских, азиатских, латиноамериканских стран позволит сделать процесс принятия решений более инклюзивным, отражающим интересы всего международного сообщества», – добавил он.

Кыргызстан также выразил твердую поддержку включения Африки в постоянное членство СБ ООН, учитывая население континента в 1,5 миллиарда человек.

Касаясь глобальных вызовов, посол обратил внимание на изменение климата, включая засухи, таяние ледников и потерю биоразнообразия, которые особенно затрагивают горные страны вроде Кыргызстана.

«Как горная страна, Кыргызстан особенно уязвим перед этими процессами и намерен акцентировать внимание Совета Безопасности на вопросах климатической безопасности и сохранения экосистем», – объяснил он.

Несмотря на отсутствие выхода к морю, Кыргызстан активно участвует в международных природоохранных инициативах, недавно ратифицировав соглашение о морском биоразнообразии. Мадмаров отметил взаимосвязанность природных систем, где реки, берущие начало в горах, поддерживают прибрежные морские экосистемы.

По вопросам разоружения и нераспространения Посол подтвердил обязательства Кыргызстана. «Кыргызстан последовательно выполняет свои международные обязательства в области разоружения и нераспространения», – сказал он. Страна недавно подписала Договор о запрещении ядерного оружия и продолжает поддерживать глобальные усилия в сфере разоружения.

Брифинг также осветил потенциал Центральной Азии в работе СБ ООН, где Мадмаров упомянул недавнее обращение глав государств региона. Принятое на 7-й консультативной встрече в Ташкенте, обращение призывает все государства-члены ООН поддержать кандидатуру Кыргызстана.

Ключевые моменты обращения включают приверженность региона принципам мира, стабильности и уважения международного права, включая Устав ООН; ответственное участие в глобальных инициативах; успешное разрешение пограничных вопросов; и коллективное стремление укрепить международный мир и стабильность.

«Центральная Азия готова и далее активно работать с международным сообществом, чтобы строить мирное будущее для всех народов», – подчеркнул Посол Кыргызстана.

Брифинг продемонстрировал стратегические усилия Кыргызстана по повышению голоса Центральной Азии на глобальной арене в условиях продолжающихся дискуссий о реформах ООН и насущных транснациональных проблемах, таких как климат и безопасность. По мере приближения выборов в 2026 году кандидатура Кыргызстана позиционирует регион как активного игрока в многосторонней дипломатии. ///nCa, 5 декабря 2025 г.

Несколько фотографий с брифинга: