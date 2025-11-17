«Мы разные — мы равные»: Инклюзивный фестиваль в Ашхабаде отмечает разнообразие и расширение возможностей

Ашхабад, 15 ноября 2025 г. — В Парке культуры и отдыха Ашхабада царили музыка, смех и яркие краски: ежегодный инклюзивный фестиваль «Мы разные — мы равные» вновь объединил людей, чтобы отметить творчество, стойкость и равенство. Фестиваль, организованный Организацией Объединённых Наций в Туркменистане cовместно с Министерством иностранных дел, организациями гражданского общества и молодёжными активистами, был приурочен к Международному дню людей с инвалидностью.

Праздник инклюзии

Мероприятие открыл Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане, отметив важность инклюзии:

«Этот фестиваль — не просто праздник. Это яркое напоминание о наших общих ценностях: равенстве, инклюзивности и достоинстве каждого человека. Люди с инвалидностью — полноправные участники общества, играющие важную роль в развитии инноваций и прогресса. Вместе мы можем создать мир, в котором доступность станет не второстепенной задачей, а неотъемлемой частью каждой политики и каждой программы».

Он также подчеркнул значимость состоявшегося 11 ноября круглого стола по вопросам инклюзии, на котором представители правительства, агентств ООН и гражданского общества обсудили совершенствование законодательства и политики в интересах людей с инвалидностью.

Спорт, творчество и дух единства

Программа фестиваля была насыщенной: инклюзивные матчи по волейболу и настольному теннису, шахматные турниры и эстафеты. Детям особенно понравились аквагрим и эко-мастерские. Музыкальные и танцевальные номера заряжали публику энергией и радостью. Для всех желающих были открыты скалодром и занятия по адаптивному теннису — участие мог принять каждый, независимо от физических возможностей.

Голоса фестиваля

Для многих участников фестиваль стал моментом вдохновения и объединения. Юный артист из реабилитационного центра Азым Атагарриев поделился:

«Когда я пою на этой сцене, я горжусь собой. Это не просто музыка — это возможность показать, что у каждого из нас есть таланты и мечты. Такие мероприятия дают нам ощущение уважения и причастности».

Представительница Общества глухих и слепых Лейла Атаева подчеркнула:

«Для нас участие в этом фестивале — это возможность быть увиденными и услышанными. Это шанс показать, что мы активные, творческие и способные. Инклюзия — это участие, и сегодня мы ощущаем это в полной мере». Исполнительница Марал Халмырадова, выступившая с проникновенной песней, рассказала:

«Музыка — мой голос. Выходя на сцену, я чувствую уверенность и радость. Я хочу, чтобы люди знали: инвалидность нас не определяет — нас определяют наши таланты и мечты».

Приверженность инклюзивному будущему

Инклюзивный фестиваль отражает стремление Туркменистана выполнять положения Конвенции о правах людей с инвалидностью и повестки устойчивого развития до 2030 года, подтверждая принцип «Никого не оставлять позади». Он опирается на текущие усилия по расширению инклюзивного образования, развитию доступных медицинских и социальных услуг и укреплению участия общества.

Фестиваль завершился ярким флешмобом и громкими аплодисментами — напоминанием о том, что инклюзия — это не только цель, но и образ жизни.

/// nCa, 17 ноября 2025 г. (совместно с Офисом Координатора ООН в Туркменистане)