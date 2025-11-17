Баклава – «Сладкая дипломатия» Турции, покорившая мир

Баклава, родом из Турции и распространившаяся по всему миру, является не просто сладостью, а настоящим произведением кулинарного искусства.

Этот десерт с тончайшими слоями теста, золотистой корочкой и легким медовым сиропом сегодня получил широкое международное признание. Длинные очереди перед турецкими кондитерскими в США, Европе и Японии свидетельствуют о его глобальной популярности.

Однако самый верный способ по-настоящему почувствовать вкус баклавы – попробовать ее на родине, особенно 17 ноября, когда ежегодно отмечается Всемирный день баклавы.

Традиция, Родившись во Дворце Османов

Этот десерт, который готовится из сорока слоев теста «юфка», дополняется орехами или фисташками и пропитывается легким сиропом, на протяжении веков остается одной из главных жемчужин турецкой кухни. Его корни уходят в традицию изготовления тонкого теста, которая включена в список ЮНЕСКО. Повара Османского дворца считали умение раскатать тесто тонко, как «лепесток розы», высшим проявлением мастерства и престижа.

Сегодня в Турции баклава является неотъемлемой частью праздников, приемов гостей и семейных посиделок, став, по сути, символом торжества.

Секрет Газиантепа – Столицы Баклавы

Самый безупречный, классический вариант баклавы готовится в Газиантепе, расположенном на юго-востоке Анатолии. Этот город входит в Сеть креативных городов ЮНЕСКО по гастрономии, а его баклава стала первым турецким продуктом, получившим географический указатель Европейского Союза (ЕС).

Волшебство баклавы из Газиантепа заключается в следующем:

Тесто раскатывается вручную до предельно тонкого состояния;

Использование большого количества знаменитой Антепской фисташки;

Применение только местного топленого масла;

Медленный процесс выпекания в дровяной печи.

В результате получается идеальный десерт: хрустящий снаружи и мягкий внутри, сладкий, но не тяжелый, который обязательно стоит попробовать.

Разнообразие Региональных Версий

В каждом регионе Турции существуют свои уникальные варианты баклавы:

По форме: Хавуч дилими (ломтик моркови), мидье (ракушка), бюльбюль ювасы (гнездо соловья);

По составу: Шёбият с добавлением сливок (каймак), сютлю нурие – вариант, где сироп заменен молоком;

По способу хранения: Куру баклава (сухая баклава), которая дольше остается хрустящей;

Новый тренд: В последние годы особой популярностью пользуется «холодная баклава», более легкий и освежающий современный вид десерта.

Баклава – яркое свидетельство самой сладкой части культурного наследия, подаренного Турцией миру. ///nCa, 17 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)