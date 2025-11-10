МОМ на КС-30 в Бразилии ставит людей в центр борьбы с изменением климата

Белен/Женева, 10 ноября 2025 г. – В то время как мировые лидеры собираются в самом сердце Амазонии на 30-ю конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата (КС30), Международная организация по миграции (МОМ) призывает обратить внимание на миллионы людей, которые уже сталкиваются с ежедневными реалиями наводнений, засух и стихийных бедствий.

Идея МОМ в Белене проста: когда дома и средства к существованию людей находятся под угрозой, они заслуживают возможности оставаться в безопасности, восстанавливаться и строить планы на будущее.

“Каждое сообщество заслуживает шанса адаптироваться и построить более безопасное будущее, но для многих последствия уже слишком серьезны”, – сказал заместитель генерального директора МОМ по оперативной деятельности Угочи Дэниелс, который будет представлять Организацию на заседании высокого уровня, посвященном Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). “Когда оставаться становится невозможно, люди должны иметь возможность передвигаться безопасно и с достоинством. Именно над этим мы работаем – над практическими решениями, которые защищают жизни и укрепляют сообщества”.

Только в 2024 году стихийные бедствия привели к 45 миллионам вынужденных переселенцев и убыткам на сумму более 240 миллиардов долларов. За этими цифрами стоят фермеры, чьи дома были смыты наводнениями, и дети, чьи школы больше не работают. МОМ поддерживает правительства и местных партнеров в оказании помощи общинам в восстановлении и перестройке и подготовке к следующему шторму.

КС-30, организованная правительством Бразилии, является первым саммитом по климату, который проводится в бассейне Амазонки. Он подчеркивает ведущую роль коренных народов, местных сообществ и других лиц, наиболее пострадавших от изменения климата. Учитывая, что наводнения, засухи, лесные пожары и экстремальная жара уже вынуждают миллионы людей ежегодно покидать свои дома, МОМ подчеркивает, что решения, принимаемые в Белене, должны защищать права людей и укреплять их способность к восстановлению и адаптации.

Основные результаты, ожидаемые на КС-30, включают принятие Глобальной цели по адаптации, которая установит четкие задачи по защите сообществ с помощью систем раннего предупреждения, повышению уровня жизни и безопасности жилья, что имеет решающее значение для сокращения перемещения населения, связанного с изменением климата. Эти цели соответствуют работе МОМ. Только в 2024 году МОМ помогла более чем 875 000 человек восстановиться после стихийных бедствий и оказала поддержку более чем 100 000 сообществам, пострадавшим от стихийных бедствий, климатических потрясений и ухудшения состояния окружающей среды, помогая им подготовиться к будущим испытаниям.

Рабочая программа Just Transition направлена на обеспечение того, чтобы по мере перехода стран на экологически чистую энергетику работники и общины получали поддержку в виде достойных рабочих мест, социальной защиты и безопасных путей миграции. Новый фонд реагирования на потери и ущерб будет направлять ресурсы уязвимым сообществам, чтобы они могли достойно восстановить свою жизнь.

Поскольку решения, принятые в Белеме, будут определять жизнь людей на долгие годы вперед, участие МОМ в КС-30 преследует одну цель: обеспечить, чтобы люди, находящиеся на переднем крае борьбы с климатическим кризисом, не остались в стороне. ///МОМ, 10 ноября 2025 г.