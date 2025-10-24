Тренинг ЕС по медиаграмотности и интеграции ИИ для создателей контента прошёл в Ашхабаде

С 21 по 23 октября 2025 года в Ашхабаде прошёл трёхдневный тренинг ЕС «Медиаграмотность и интеграция ИИ для создателей контента», который состоялся в Туркменском углеродном учебном центре Bouygues.

В мероприятии приняли участие более 20 человек — преподаватели и студенты факультетов журналистики туркменских вузов, а также представители СМИ, заинтересованные в развитии навыков медиаграмотности, фактчекинга и этичного использования искусственного интеллекта в современной медиасреде.

Тренинг был организован в рамках финансируемого ЕС проекта CARAVAN – «Укрепление устойчивости аудитории через продвижение ярких и достоверных нарративов в Центральной Азии», при поддержке Представительства Европейского Союза в Туркменистане. Цель проекта — укрепление информационной устойчивости, развитие медиакомпетенций и противодействие дезинформации в странах Центральной Азии.

В течение трёх дней участники изучали практические способы интеграции инструментов ИИ в производство медиаконтента, осваивали методы мобильной журналистики, совершенствовали навыки сторителлинга и обсуждали этические аспекты использования искусственного интеллекта в журналистике.

«Европейский Союз гордится тем, что поддерживает инициативы, которые дают журналистам и создателям контента инструменты и уверенность для того, чтобы рассказывать собственные истории и формировать информационное пространство вокруг себя. Через такие тренинги мы способствуем развитию медиаграмотности, этичной коммуникации и креативного использования ИИ для более открытых и информированных обществ», — отметил Борислав Димитров, Временный поверенный в делах Представительства Европейского Союза в Туркменистане.

Тренинг стал не только возможностью получить новые знания и практические навыки, но и платформой для обмена идеями между представителями академического сообщества и медиа-практиками.

Эта инициатива является частью более широкой работы Европейского Союза по продвижению медиаграмотности и поддержке развития независимых, этичных и устойчивых СМИ в странах Центральной Азии.///nCa, 24 октября 2025 г.