Стамбул вошёл в число лучших городов Европы для отдыха

Протянувшийся между Азией и Европой по берегам сверкающего Босфора, Стамбул снова покорил сердца путешественников.

В первые девять месяцев 2025 года город посетили более 13,5 миллионов туристов, а журнал Which? включил его в пятёрку лучших городов Европы для коротких поездок. По версии читателей Condé Nast Traveller, Стамбул также признан одним из самых подходящих направлений для семейного отдыха.

Исторический полуостров Стамбула, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, — это место, где время будто остановилось. Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы и подземная Базилика создают неповторимую атмосферу.

Рядом расположены Крытый базар и Рынок специй, где шум, ароматы и краски Востока не меняются веками.

Очарование Босфора и современного искусства

Прогулка по Босфору — одно из самых захватывающих впечатлений: город, раскинувшийся на двух континентах, открывает свои панорамы с воды. Берега украшают старинные особняки, минареты и башни. Современная культурная жизнь кипит в кварталах Галатапорт, Каракёй и на улице Истикляль, где расположены музеи, галереи и кафе.

Культурная осень в Стамбуле

Осенью в городе проходит множество ярких мероприятий. Среди них — выставка Джеймса Кэмерона в Киномузее Стамбула, фотовыставка Стива МакКарри «The Haunted Eye» и 29-й Стамбульский театральный фестиваль.

Праздник вкусов и эмоций

Гастрономическая сторона города не менее притягательна. Традиционные завтраки, уличная еда — кокореч, кумпир, мидье долма — и ужины в мейхане с мэзэ, рыбой и ракы превращают визит в подлинное удовольствие.

Стамбул — это соединение прошлого и современности, место, где история встречается с жизнью, а каждый гость находит свой вдохновляющий момент! ///nCa, 24 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)