В Туркменистане расширяется инфраструктура сектора здравоохранения

В Туркменистане планируется строительство ряда объектов сектора здравоохранения, которые пополнят инфраструктуру медицинских учреждений в Ашхабаде и велаятах стран.

Соответствующие проекты были представлены правительством Президента Туркменистана Сердару Бердымухамедову в ходе рабочей поездки по Ашхабаду 2 октября, в четверг.

В ходе поездки вице-премьер, курирующий строительную отрасль, Б. Аннамаммедов продемонстрировал чертежи и эскизы следующих объектов:

Многопрофильная больница на 500 мест в Ашхабаде;

Многопрофильная больница на 300 мест в городе Теджен Ахалского велаята;

Центр охраны здоровья матери и ребёнка на 400 мест в городе Дашогуз Дашогузского велаята;

Дом здоровья в этрапе Багтыярлык, Ашхабад.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность обеспечения высокого качества строительства и своевременной сдачи объектов в эксплуатацию. Глава государства дал поручения по оснащению медицинских учреждений современным оборудованием, включая использование возможностей цифровых технологий.

Далее, на рабочем совещании были рассмотрены вопросы, связанные с развитием системы здравоохранения и подготовкой к предстоящим мероприятиям. Вице-премьер Б. Аннамаммедов доложил о ходе строительства объектов в рамках Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны на 2022–2028 годы. Он отметил, что работы ведутся с соблюдением требований качества и в установленные сроки.

Вице-премьер Б. Ораздурдыева (образование, здравоохранение) сообщила о мерах, предпринимаемых в рамках подготовки к Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности, который будет отмечаться 10 октября. Она подчеркнула, что в этом году страна празднует 30-летие Государственной программы «Saglyk» (Здоровье). За прошедшие годы реализация программы привела к значительному прогрессу в системе здравоохранения.

Хяким города Ашхабад Р. Гандымов отчитался о подготовке к торжественным мероприятиям, приуроченным к профессиональному празднику.

Министр здравоохранения и медицинской промышленности М. Маммедов доложил о модернизации материально-технической базы медицинских центров и текущей работе в отрасли.

Комментируя отчеты, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что развитие системы здравоохранения и охрана здоровья населения являются приоритетами государственной политики. В рамках программы «Saglyk» по всей стране строятся международные медицинские центры, современные больницы и дома здоровья. Глава государства подчеркнул, что новые объекты, запланированные к строительству, также будут способствовать последовательному развитию отечественной системы здравоохранения.

Президент распорядился тщательно подготовиться к церемониям закладки новых медицинских учреждений, а также к проведению Международной выставки и научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», которые пройдут в рамках празднования Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности.///nCa, 3 октября 2025 г.