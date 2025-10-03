Дубай: Один из старейших торговых городов в истории и его древние связи с Центральной Азией

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова
Дубай, мерцающий маяк современности в Персидском заливе, – история этого мегаполиса уходит корнями глубоко в века как жизненно важный торговый центр. Его превращение из доисторического мангрового болота в оживленный международный торговый центр длится более 7000 лет и отмечено волнами миграции, культурных обменов и экономических инноваций.
Хотя термин “Базар Дуба” может ассоциироваться с оживленными традиционными рынками старого Дубая, такими как Аль-Сук Аль-Кабир в Бур-Дубае, эти базары представляют собой кульминацию тысячелетних торговых практик.
Археологические открытия, исторические хроники и научные исследования рисуют картину устойчивой по развитию территории, которая с незапамятных времен соединяла континенты. В этой статье мы исследуем историческую траекторию Дубая, его эволюцию как торгового центра, а также подробно рассмотрим древние и современные торговые отношения города с Центральной Азией, опираясь на достоверные источники.
Доисторические основания и ранние поселения (7000-1000 гг. до н.э.)
История начинается примерно в 7000 году до н.э., когда район, ныне известный как Дубай, представлял собой обширное мангровое болото, обнаруженное в результате раскопок во время расширения шоссе Шейха Зайда в 1993-1998 годах.
Эти находки, в том числе сохранившиеся органические остатки, указывают на то, что окружающая среда способствовала ранней деятельности человека, хотя постоянные поселения появились позже. К 3000 году до н.э. ландшафт изменился: береговые линии отступили, пески поднялись, и появились финиковые пальмы, которые поддерживали кочевых скотоводов. Эта эпоха совпадает с культурами Убайд и Хафит, где сельское хозяйство и скотоводство заложили основу для торговли.
Ключевое свидетельство тому – Сарук Аль-Хадид, стоянка железного века (около 2000 г. до н.э.), расположенная примерно в 70 км к югу от Дубая в пустыне Руб-эль-Хали. Этот объект функционировал как металлургический и торговый центр, где были найдены артефакты, такие как печати из Древнего Египта (например, времен фараона Тутмоса III, 18-я династия), Месопотамии и Дильмуна (современный Бахрейн), а также керамика, на которую оказали влияние эти цивилизации.
Здесь торговали медью и бронзой с гор Аль-Хаджар в Омане, драгоценными камнями из Индии, Афганистана, Ирана и Йемена, золотыми нитями, оливковым деревом и бисером.
Останки животных указывают на сухопутные караваны и прибрежные маршруты, объединяющие регион в сеть, охватывающую Аравийский полуостров, долину Инда, Месопотамию и Нил. В бронзовом веке (около 2500 г. до н.э.) связи с цивилизацией Маган указывали на периферийную роль Дубая в торговле медью, а сезонный кочевой бартер предвещал появление официальных рынков.
|Период
|Ключевые поселения/объекты
|Торгуемые товары
|Торговые партнеры
|Археологические свидетельства
|7000–3000 до н.э.
|Мангровые болота; ранние кочевые территории
|Основные ресурсы, такие как финики, скот
|Местные кочевые группы
|Органические остатки от раскопок на шоссе Шейха Зайеда
|3000–2000 до н.э. (Бронзовый век)
|Периферия объектов Маган
|Медь, финики, ранние металлы
|Месопотамия, долина Инда
|Доказательства культивации финиковых пальм; медные артефакты
|2000–1000 до н.э. (Железный век)
|Сарук Аль-Хадид
|Металлы, драгоценные камни, керамика, бисер
|Египет, Сирия, Ирак, Иран, Индия, Бахрейн
|Печати Тутмоса III; месопотамские курильницы; завезенные камни
Классическая и исламская эпохи (3 век н.э. – 18 век н.э.)
К 3 веку н.э., под влиянием Ахеменидов и Сасанидов, этот регион служил окраиной на имперских торговых путях. Стоянка караванов 6-го века на Джумейре указывает на организованное проживание, способствующее обмену между Оманом и Ираком.
Приход ислама в 7 веке н.э. через халифат Омейядов способствовал превращению этого региона в центр добычи жемчуга и рыболовства, расширив торговлю с Пакистаном, Индией и Китаем. Жемчуг стал предметом экспорта премиум-класса, символизируя интеграцию в сети Индийского океана. К 5-7 векам Джумейра превратилась в место стоянки караванов, торговавших специями, текстилем и металлами.
Первое письменное упоминание о Джумейре появилось в 1095 году нашей эры у географа Абу Убайда Абдаллаха аль-Бакри, а венецианский купец Гаспаро Бальби в 1590 году отметил “Дибай” за его жемчуг. Вероятно, вдоль Дубай-Крик работали неформальные рынки, связывающие Европу, Азию и Африку средневековыми маршрутами.
Расцвет современного Дубая и базаров (19 век – настоящее время)
В 1833 году клан Аль-Абу Фаласи из группы Бани-Яс при династии Аль-Мактум официально основал поселение, сосредоточившись на добыче жемчуга и рыболовстве в условиях региональных конфликтов.
Залив Дубай-Крик стал портом для дау (одномачтовое арабское каботажное судно) из Индии и Восточной Африки, привлекая в Бастакию персидских купцов. Британские договоры (1820, 1853) стабилизировали мирные отношения между государствами, обуздав пиратство и активизировав торговлю. К 1894 году налоговые льготы превратили Дубай в крупнейший торговый центр Персидского залива.
Появились культовые рынки: Аль-Кабир (1890-е), где продавались ткани и золото; Рынок специй (начало 1900-х), где продавались шафран и ладан; Золотой рынок (1940-е), где продавались ювелирные изделия; Текстильный рынок, где продавались ткани. Открытие залежей нефти в 1966 году ускорило рост города, но базары сохранили наследие, и сегодня привлекают миллионы людей.
|Название базара
|Период основания
|Основные товары
|Историческое значение
|Местоположение
|Аль-Сук Аль-Кабир (Большой базар)
|1890-е
|Текстиль, золото, электроника, южноазиатская мода
|Ядро торговли 19 века с Индией/Восточной Африкой; центр жемчуга/рыболовства
|Бур-Дубай
|Базар специй
|Начало 1900-х
|Специи (шафран, ладан), травы
|Связан с древними путями специй; культурный элемент региональной кухни
|Дейра
|Золотой базар
|1940-е
|Золотые украшения (18–24 карата), драгоценные металлы
|Символ торгового бума после Второй мировой войны; более 300 продавцов
|Дейра
|Текстильный базар
|19–20 век
|Ткани (шелк, хлопок), услуги пошива
|Сформировался под влиянием индийских/пакистанских купцов; глобальный обмен текстилем
|Бур-Дубай
Древние и современные торговые отношения между Дубаем и Центральной Азией
Торговые связи Дубая с Центральной Азией, охватывающие такие регионы, как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, а иногда и Афганистан, сочетали как древние непрямые обмены, так и прочные современные партнерские отношения.
Достоверные источники прослеживают эти связи еще с бронзового века (около 2500-2000 гг. до н.э.), в первую очередь благодаря торговле лазуритом – это полудрагоценный камень, добываемый в афганском регионе Бадахшан, в древних ювелирных изделиях и артефактах ценится за свой яркий голубой оттенок.
Древние связи: Археологические находки в ОАЭ, в том числе на гробницах Сарук Аль-Хадид и Умм-ан-Нар в соседнем Омане (например, DH7-1 в Дахве), свидетельствуют о том, что именно здесь впервые в Аравии появились лазуритовые бусы – находки датируются 3-м тысячелетием до нашей эры. Эти камни перевозились сухопутными путями из Афганистана через Иран и Месопотамию, затем морскими путями в Персидском заливе, достигая Макана (древний Оман/ОАЭ).
Несмотря на отсутствие прямых связей “Дубай – Центральная Азия”, Персидский залив играл роль своеобразного перевалочного пункта, объединявшего торговые маршруты, идущие из ЦА. По этим маршрутам перевозились такие товары, как лазурит, медь и сердолик, которые обменивались на месопотамские ткани и египетские печати.
Ко 2-му веку до н.э. связи по Шелковому пути расширились: лошади, шелк и ювелирные изделия из Центральной Азии доставлялись на Ближний Восток через Персию, хотя морские пути (например, Центральноазиатские морские шелковые пути через Каспий и Закавказье) имели ограниченные выход на Персидский залив.
Современные отношения: Обретение независимости странами Центральной Азии в 1991 году, установление дипломатических отношений в 1992 году стимулировали экономический рост – инвестиции ОАЭ в энергетику, инфраструктуру и возобновляемые источники энергии превысили миллиарды долларов. Порты Дубая (например, Джебель-Али) способствуют реэкспорту, а объемы торговли растут — например, связи ОАЭ и Казахстана формируют “геоэкономический центр” в области логистики и зеленой энергетики. Такие инициативы, как “Новый шелковый путь”, переосмысливают древние маршруты, а проекты DP World в Центральной Азии перекликаются с историческими обменами.
К 2023 году наблюдалось активное развитие отношений ОАЭ с Узбекистаном и Таджикистаном, особенно, в области авиации и продовольственной безопасности, чему способствовали соглашения и миссии.
Торгово-экономические отношения с Туркменистаном стремительно развиваются по целому ряду направлений, что делает ОАЭ одним из важнейших партнеров Туркменистана.
|Эра
|Ключевые связи
|Торгуемые товары/Инвестиции
|Источники
|Древняя (2500 до н.э. – 2 век до н.э.)
|Косвенные через маршруты залива; лазурит из Афганистана
|Драгоценные камни, металлы
|Раскопки Сарук Аль-Хадид; анализ бусин Умм ан-Нар
|Классическая/Средневековая
|Ветви Шелкового пути через Персию
|Шелк, специи, лошади
|Программа ЮНЕСКО «Шелковый путь»
|Современная (1990-е – настоящее время)
|Прямые инвестиции, торговые миссии
|Энергетика, инфраструктура, возобновляемые источники
|Отчеты AGDA; статистика торговли ОАЭ–Центральная Азия
Непреходящее наследие Дубая как торгового центра — от древних торговых центров до современных базаров — подчеркивает его роль как глобального связующего звена, способного пережить империи и экономические сдвиги. По мере продолжения раскопок новые открытия могут еще больше прояснить его доисторическую значимость. /// nCa, 3 октября 2025 г.
