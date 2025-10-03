Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Дубай, мерцающий маяк современности в Персидском заливе, – история этого мегаполиса уходит корнями глубоко в века как жизненно важный торговый центр. Его превращение из доисторического мангрового болота в оживленный международный торговый центр длится более 7000 лет и отмечено волнами миграции, культурных обменов и экономических инноваций.

Хотя термин “Базар Дуба” может ассоциироваться с оживленными традиционными рынками старого Дубая, такими как Аль-Сук Аль-Кабир в Бур-Дубае, эти базары представляют собой кульминацию тысячелетних торговых практик.

Археологические открытия, исторические хроники и научные исследования рисуют картину устойчивой по развитию территории, которая с незапамятных времен соединяла континенты. В этой статье мы исследуем историческую траекторию Дубая, его эволюцию как торгового центра, а также подробно рассмотрим древние и современные торговые отношения города с Центральной Азией, опираясь на достоверные источники.

Доисторические основания и ранние поселения (7000-1000 гг. до н.э.)

История начинается примерно в 7000 году до н.э., когда район, ныне известный как Дубай, представлял собой обширное мангровое болото, обнаруженное в результате раскопок во время расширения шоссе Шейха Зайда в 1993-1998 годах.

Эти находки, в том числе сохранившиеся органические остатки, указывают на то, что окружающая среда способствовала ранней деятельности человека, хотя постоянные поселения появились позже. К 3000 году до н.э. ландшафт изменился: береговые линии отступили, пески поднялись, и появились финиковые пальмы, которые поддерживали кочевых скотоводов. Эта эпоха совпадает с культурами Убайд и Хафит, где сельское хозяйство и скотоводство заложили основу для торговли.

Ключевое свидетельство тому – Сарук Аль-Хадид, стоянка железного века (около 2000 г. до н.э.), расположенная примерно в 70 км к югу от Дубая в пустыне Руб-эль-Хали. Этот объект функционировал как металлургический и торговый центр, где были найдены артефакты, такие как печати из Древнего Египта (например, времен фараона Тутмоса III, 18-я династия), Месопотамии и Дильмуна (современный Бахрейн), а также керамика, на которую оказали влияние эти цивилизации.

Здесь торговали медью и бронзой с гор Аль-Хаджар в Омане, драгоценными камнями из Индии, Афганистана, Ирана и Йемена, золотыми нитями, оливковым деревом и бисером.

Останки животных указывают на сухопутные караваны и прибрежные маршруты, объединяющие регион в сеть, охватывающую Аравийский полуостров, долину Инда, Месопотамию и Нил. В бронзовом веке (около 2500 г. до н.э.) связи с цивилизацией Маган указывали на периферийную роль Дубая в торговле медью, а сезонный кочевой бартер предвещал появление официальных рынков.

Период Ключевые поселения/объекты Торгуемые товары Торговые партнеры Археологические свидетельства 7000–3000 до н.э. Мангровые болота; ранние кочевые территории Основные ресурсы, такие как финики, скот Местные кочевые группы Органические остатки от раскопок на шоссе Шейха Зайеда 3000–2000 до н.э. (Бронзовый век) Периферия объектов Маган Медь, финики, ранние металлы Месопотамия, долина Инда Доказательства культивации финиковых пальм; медные артефакты 2000–1000 до н.э. (Железный век) Сарук Аль-Хадид Металлы, драгоценные камни, керамика, бисер Египет, Сирия, Ирак, Иран, Индия, Бахрейн Печати Тутмоса III; месопотамские курильницы; завезенные камни

Классическая и исламская эпохи (3 век н.э. – 18 век н.э.)

К 3 веку н.э., под влиянием Ахеменидов и Сасанидов, этот регион служил окраиной на имперских торговых путях. Стоянка караванов 6-го века на Джумейре указывает на организованное проживание, способствующее обмену между Оманом и Ираком.

Приход ислама в 7 веке н.э. через халифат Омейядов способствовал превращению этого региона в центр добычи жемчуга и рыболовства, расширив торговлю с Пакистаном, Индией и Китаем. Жемчуг стал предметом экспорта премиум-класса, символизируя интеграцию в сети Индийского океана. К 5-7 векам Джумейра превратилась в место стоянки караванов, торговавших специями, текстилем и металлами.

Первое письменное упоминание о Джумейре появилось в 1095 году нашей эры у географа Абу Убайда Абдаллаха аль-Бакри, а венецианский купец Гаспаро Бальби в 1590 году отметил “Дибай” за его жемчуг. Вероятно, вдоль Дубай-Крик работали неформальные рынки, связывающие Европу, Азию и Африку средневековыми маршрутами.

Расцвет современного Дубая и базаров (19 век – настоящее время)

В 1833 году клан Аль-Абу Фаласи из группы Бани-Яс при династии Аль-Мактум официально основал поселение, сосредоточившись на добыче жемчуга и рыболовстве в условиях региональных конфликтов.

Залив Дубай-Крик стал портом для дау (одномачтовое арабское каботажное судно) из Индии и Восточной Африки, привлекая в Бастакию персидских купцов. Британские договоры (1820, 1853) стабилизировали мирные отношения между государствами, обуздав пиратство и активизировав торговлю. К 1894 году налоговые льготы превратили Дубай в крупнейший торговый центр Персидского залива.

Появились культовые рынки: Аль-Кабир (1890-е), где продавались ткани и золото; Рынок специй (начало 1900-х), где продавались шафран и ладан; Золотой рынок (1940-е), где продавались ювелирные изделия; Текстильный рынок, где продавались ткани. Открытие залежей нефти в 1966 году ускорило рост города, но базары сохранили наследие, и сегодня привлекают миллионы людей.

Название базара Период основания Основные товары Историческое значение Местоположение Аль-Сук Аль-Кабир (Большой базар) 1890-е Текстиль, золото, электроника, южноазиатская мода Ядро торговли 19 века с Индией/Восточной Африкой; центр жемчуга/рыболовства Бур-Дубай Базар специй Начало 1900-х Специи (шафран, ладан), травы Связан с древними путями специй; культурный элемент региональной кухни Дейра Золотой базар 1940-е Золотые украшения (18–24 карата), драгоценные металлы Символ торгового бума после Второй мировой войны; более 300 продавцов Дейра Текстильный базар 19–20 век Ткани (шелк, хлопок), услуги пошива Сформировался под влиянием индийских/пакистанских купцов; глобальный обмен текстилем Бур-Дубай

Древние и современные торговые отношения между Дубаем и Центральной Азией

Торговые связи Дубая с Центральной Азией, охватывающие такие регионы, как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, а иногда и Афганистан, сочетали как древние непрямые обмены, так и прочные современные партнерские отношения.

Достоверные источники прослеживают эти связи еще с бронзового века (около 2500-2000 гг. до н.э.), в первую очередь благодаря торговле лазуритом – это полудрагоценный камень, добываемый в афганском регионе Бадахшан, в древних ювелирных изделиях и артефактах ценится за свой яркий голубой оттенок.

Древние связи: Археологические находки в ОАЭ, в том числе на гробницах Сарук Аль-Хадид и Умм-ан-Нар в соседнем Омане (например, DH7-1 в Дахве), свидетельствуют о том, что именно здесь впервые в Аравии появились лазуритовые бусы – находки датируются 3-м тысячелетием до нашей эры. Эти камни перевозились сухопутными путями из Афганистана через Иран и Месопотамию, затем морскими путями в Персидском заливе, достигая Макана (древний Оман/ОАЭ).

Несмотря на отсутствие прямых связей “Дубай – Центральная Азия”, Персидский залив играл роль своеобразного перевалочного пункта, объединявшего торговые маршруты, идущие из ЦА. По этим маршрутам перевозились такие товары, как лазурит, медь и сердолик, которые обменивались на месопотамские ткани и египетские печати.

Ко 2-му веку до н.э. связи по Шелковому пути расширились: лошади, шелк и ювелирные изделия из Центральной Азии доставлялись на Ближний Восток через Персию, хотя морские пути (например, Центральноазиатские морские шелковые пути через Каспий и Закавказье) имели ограниченные выход на Персидский залив.

Современные отношения: Обретение независимости странами Центральной Азии в 1991 году, установление дипломатических отношений в 1992 году стимулировали экономический рост – инвестиции ОАЭ в энергетику, инфраструктуру и возобновляемые источники энергии превысили миллиарды долларов. Порты Дубая (например, Джебель-Али) способствуют реэкспорту, а объемы торговли растут — например, связи ОАЭ и Казахстана формируют “геоэкономический центр” в области логистики и зеленой энергетики. Такие инициативы, как “Новый шелковый путь”, переосмысливают древние маршруты, а проекты DP World в Центральной Азии перекликаются с историческими обменами.

К 2023 году наблюдалось активное развитие отношений ОАЭ с Узбекистаном и Таджикистаном, особенно, в области авиации и продовольственной безопасности, чему способствовали соглашения и миссии.

Торгово-экономические отношения с Туркменистаном стремительно развиваются по целому ряду направлений, что делает ОАЭ одним из важнейших партнеров Туркменистана.

Эра Ключевые связи Торгуемые товары/Инвестиции Источники Древняя (2500 до н.э. – 2 век до н.э.) Косвенные через маршруты залива; лазурит из Афганистана Драгоценные камни, металлы Раскопки Сарук Аль-Хадид; анализ бусин Умм ан-Нар Классическая/Средневековая Ветви Шелкового пути через Персию Шелк, специи, лошади Программа ЮНЕСКО «Шелковый путь» Современная (1990-е – настоящее время) Прямые инвестиции, торговые миссии Энергетика, инфраструктура, возобновляемые источники Отчеты AGDA; статистика торговли ОАЭ–Центральная Азия

Непреходящее наследие Дубая как торгового центра — от древних торговых центров до современных базаров — подчеркивает его роль как глобального связующего звена, способного пережить империи и экономические сдвиги. По мере продолжения раскопок новые открытия могут еще больше прояснить его доисторическую значимость. /// nCa, 3 октября 2025 г.

