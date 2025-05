В Турецкой Республике открылась фото-выставка в честь30-летия Нейтралитета Туркменистана

16 мая 2025 года в провинции Алания Турецкой Республики начала работу фото-экспозиция, посвященная 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, а также провозглашению 2025 года – «Международным годом мира и доверия».

В торжественном открытии выставки, организованном Посольством Туркменистана в Турецкой Республике и университетом Алании, приняли участие известные деятели культуры, представители общественно-политических организаций Турции, средств массовой информации и студенческая молодёжь.

Как отмечали выступавшие на церемонии открытия гости, именно на основанном на миролюбивой внешней политике, проводимой главой государства, а также равноправном международном сотрудничестве Туркменистан строит свои масштабные планы и грандиозные программы.

В этом контексте особенно впечатляет представленная здесь фотопанорама, отражающая успешность и продуманность градостроительной политики Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, нацеленной на повышение уровня жизни населения, создание полноценных условий для труда и отдыха людей. /// nCa, 16 May 2025 (in cooperation with Embassy of Turkmenistan in Türkiye)