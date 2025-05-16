«БЕЛЫЙ ГОРОД АШХАБАД»: ГОРОД БУДУЩЕГО И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В преддверии Дня города Ашхабада, 24–25 мая 2025 года, в беломраморной столице Туркменистана состоится XXIV Многопрофильная международная выставка и конференция «Белый город Ашхабад» –уникальная платформа, объединяющая деловое сообщество, международных экспертов, архитекторов, урбанистов, представителей государственных структур и бизнес-среды. Участие в международной конференции подтвердили более 400 делегатов из 30 стран.

Главным событием этой весны станет Международная конференция «Белый город Ашхабад», приуроченная к Международному году мира и доверия и проходящая под девизом: «Вдохновляй, созидай, объединяй!»

Организаторами мероприятия выступают хякимлик города Ашхабада, Торгово-промышленная палата Туркменистана и хозяйственное общество «Туркмен Энергия Форум», объединённые общей целью – продемонстрировать трансформацию столицы Туркменистана в динамично развивающийся, устойчивый и «умный» мегаполис, гармонично сочетающий национальные традиции с технологическим прогрессом, а также представить инвестиционные возможности для международных партнёров.

Конференция: Ашхабад – символ мира, устойчивости и инноваций

В рамках пленарной сессии участники обсудят стратегическое развитие Ашхабада как города, задающего ориентиры для устойчивой урбанизации на региональном уровне. В рамках международной конференции, особый акцент будет сделан на развитие цифровой городской инфраструктуры, внедрение технологий «умный город» и устойчивое транспортное развитие с применением цифрового управления. Большое внимание также уделят зеленой инфраструктуре и благоустройству городских территорий. Помимо этого, город призван стать катализатором инвестиционной активности в строительной, инженерной и коммунальной отраслях.

Ашхабад, признанный одним из самых красивых и чистых городов мира, сегодня стремительно развивается как инклюзивный, инновационный и устойчивый центр региона, играющий ключевую роль в реализации повестки устойчивого развития и укрепления международного партнёрства. Международная конференция задаёт не только градостроительный, но и гуманитарный вектор, подчёркивая стремление Туркменистана к миру, открытости и прогрессу.

Презентации и тематические сессии:

В рамках Пленарной сессии будет обсуждаться концепция «Белый город Ашхабад» – какмасштабный проект, в котором архитектурные традиции сочетаются с передовыми технологиями и принципами устойчивого урбанистического планирования. Г-н Ахмет Чалык, председатель совета директоров группы компаний «Çalık Holding», расскажет о видении компании и вкладе в формирование современного облика Ашхабада. На протяжении десятилетий «Çalık Holding» реализует продуктивные строительные проекты в Туркменистане, зарекомендовав себя как надежный и стратегически важный партнер в различных секторах экономики страны.

Инвестиции в инфраструктуру

Особое внимание в рамках конференции будет уделено сессии, посвящённой перспективным проектам в сферах ЖКХ, строительства и транспорта, а также вопросам привлечения международных финансовых институтов к развитию городской инфраструктуры.

С докладом выступит г-н Артур Андрисяк, страновой директор Постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Туркменистане. Он представит ключевые инструменты поддержки, предлагаемые АБР для реализации комплексных инфраструктурных инициатив – модернизации городских сетей, повышения энергоэффективности, внедрения устойчивых транспортных решений и цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудничество Туркменистана с АБР продолжается более 20 лет и охватывает, в том числе, вопросы климатической адаптации, управления водными ресурсами и устойчивого развития городов.

Также в качестве спикера выступит г-ж Лю Сюй, президент Китайской национальной корпорации по импорту и экспорту технического оборудования (CNTIC) – ведущей государственной компании КНР, специализирующейся на поставке промышленного оборудования и реализации крупных международных инфраструктурных проектов. CNTIC обладает обширным опытом в области инжиниринга, комплексных поставок и внедрения высокотехнологичных решений в строительной и энергетической отраслях.

Цифровизация городской среды

Будут рассмотрены решения в области умного города: цифровые сервисы для населения, «умные дома», автоматизированные системы управления инженерной и транспортной инфраструктурой. Своим опытом поделится Осман Бозкурт, вице-президент компании «Rönesans Holding» – одного из крупнейших партнёров Туркменистана, десятилетиями вносящего вклад в развитие строительного сектора и внедрение инновационных технологий.

Экология и устойчивое развитие

Особое внимание в программе форума будет уделено вопросам озеленения городской среды, внедрения энергоэффективных решений и устойчивых методов благоустройства. Эти темы приобретают всё большую значимость в условиях глобальных климатических вызовов и растущих требований к качеству городской жизни.

Своими взглядами, подходами и опытом международного сотрудничества поделится г-н Филипп Мерлин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Туркменистане.

Франция активно продвигает идеи экологически устойчивого городского развития, и участие посла в тематической сессии станет отражением высокого уровня двустороннего партнёрства, особенно в свете недавнего визита Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадага в Париж и подписания Декларации о сотрудничестве в области устойчивого городского развития.

На этой же сессии выступит г-н Алексей Решов, генеральный директор Bouygues Batiment International (Bouygues Turkmen) – компании с более чем 30-летним опытом работы в Туркменистане. Он расскажет о реализуемых проектах, практиках повышения экологичности и энергоэффективности зданий, а также о долгосрочном подходе к устойчивому строительству и ответственности бизнеса перед городом и обществом.

Таким образом, диалог экспертов, дипломатов и бизнеса на этой сессии поможет раскрыть возможности применения международных стандартов и зелёных технологий в развитии современного Ашхабада.

Выставка: демонстрация достижений и открытые горизонты сотрудничества

Параллельно с международной конференцией будет работать международная многопрофильная выставка. Широкий спектр продукции и услуг в сферах строительства, урбанистики, экологии, транспорта, коммунального хозяйства, телекоммуникаций и дизайна городской среды традиционно будет представлен на более чем 150 стендах. Экспозиции участников – от крупных отечественных предприятий до зарубежных компаний – продемонстрируют передовые решения в области градостроительства, архитектуры, инженерии и комфорта городской жизни.

Стоит отметить, Ашхабад является не только административный и политический центр Туркменистана, но и вдохновляющий пример устойчивого развития, включённый в программу включения в Сеть творческих городов ЮНЕСКО по направлению «Дизайн». Городская политика последовательно ориентирована на повышение качества жизни, экологическое равновесие, поддержку инноваций и международное признание.

Международная конференция и выставка «Белый город Ашхабад» – это не просто демонстрация достижений, но приглашение к сотрудничеству, инвестиций, обмену опытом и совместному проектированию будущего городов, в которых хочется жить, работать и мечтать.

Регистрация на международную конференцию открыта до 20 мая 2025 года. Подробную информацию можно найти на официальном сайте: https://ashgabat-white-city.com/ru/registration