RITUALS – Всемирная премьера в Ашхабаде — Хореографическое и цифровое Шоу

Ашхабад, 10 мая 2025 года — Культурная сцена Ашхабада станет местом проведения всемирной премьеры хореографического и цифрового шоу RITUALS, уникального художественного проекта, сочетающего древние традиции Туркменистана с современным танцем и цифровыми искусствами. Это событие станет важной вехой в развитии культурных связей между Европой и Туркменистаном.

Спектакль стал результатом сотрудничества французского хореографа Жан-Марка Матоса, итальянской танцовщицы и хореографа Маргериты Бергамо, а также Государственного ансамбля танца Туркменистана и Государственного ансамбля танца «Менгли». RITUALSпредставляет собой художественный диалог между европейскими и туркменскими культурами.

В первой части будет исполнен танцевальный ритуал куштдепди, включённый в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Его представит фольклорный ансамбль «Акъяяр» из Балканского велаята, откуда и происходит этот танец.

Амбициозный европейский проект

Этот проект возник в сотрудничестве, после показа, в Ашхабаде в 2023 году хореографического и цифрового спектакля Myselves Жан-Марка Матоса в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между ЕС и Туркменистаном. Деятели искусства, принявшие участие в том событии, были глубоко впечатлены богатством туркменской культуры и, в особенности, танцем куштдепди. Именно этот импульс вдохновения стал началом проекта RITUALS, построенного на стыке между традициями и современностью.

Проект организован в партнёрстве с Министерством культуры Туркменистана, Делегацией Европейского Союза, Посольствами Франции и Италии, Гёте-институтом Казахстана и реализуется Французским институтом в Туркменистане. Эта инициатива поддерживается EUNIC — сетью национальных культурных институтов стран ЕС — в рамках программы

European Spaces of Culture, которая экспериментирует и внедряет инновационные моделикультурного сотрудничества между европейскими деятелями — членами EUNIC и делегациями ЕС — и местными партнёрами в странах за пределами ЕС, реализуя стратегический подход ЕС к международным культурным отношениям. Это первый европейский культурный проект в Туркменистане, выбранный среди самых передовых инициатив 2025 года.

Диалог между культурами

Реализация проекта совпадает с важными датами — проведением первого саммита ЕС–Центральная Азия в апреле, на котором Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подтвердил стремление к укреплению культурного и образовательного сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом. Проект также вписывается в важный дипломатический контекст, отмеченный официальным визитом в Париж на этой неделе Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты.

Проект получил дополнительную поддержку со стороны Франко-немецкого культурного фонда и Французского института в Париже, что подчеркивает активное сотрудничество европейских культурных сообществ в продвижении межкультурного обмена.

Спектакль RITUALS, художественный диалог между Европой и Туркменистаном, воплощает дух взаимного уважения и понимания. Всемирная премьера состоится в субботу, 10 мая 2025 года, в 19:00, во Дворце «Мукам» Национального культурного центра в Ашхабаде.

Вход свободный и открыт для всех желающих, предоставляя всем уникальную возможность

познакомиться с этим выдающимся проектом. /// nCa, 10 May 2025 (in cooperation with French Institute in Ashgabat)