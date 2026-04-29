Криптозащита как гарант цифрового суверенитета: ИТ-компания «Туркмен-Транзит» призывает опираться на национальные компетенции

В рамках международного бизнес-форума «TURKMEN-CHINA 2026» генеральный директор ведущей ИТ-компании «Туркмен-Транзит» Сахыберди Каландаров представил стратегическое видение развития национальной криптоинфраструктуры. Ключевым тезисом выступления стала необходимость опоры на локальные компетенции в области кибербезопасности для обеспечения финансовой независимости страны.

Новая правовая реальность

С 1 января 2026 года в Туркменистане вступил в силу исторический Закон «О виртуальных активах», который официально легализовал майнинг и деятельность криптобирж. По словам Каландарова, закон открыл путь для создания контролируемой и безопасной цифровой экономики.

Уроки безопасности: почему зарубежные платформы — это риск

Анализируя международный опыт, спикер привел примеры критических уязвимостей и политических рисков. Были упомянуты атаки на биржи Drift Protocol и кыргызстанскую биржу Grinex, а также блокировка активов на российской платформе Garantex.

«Первое: надеяться на зарубежную юрисдикцию в сфере криптоактивов — смертельно опасно. Второе: безопасность национальной инфраструктуры должна быть встроена на всех уровнях: от аппаратного до организационного», – такой вывод сделал в своем выступлении Каландаров.

Безопасность национальной инфраструктуры, по мнению эксперта, должна быть встроена на всех уровнях: от современного SSL-шифрования и защиты от DDoS-атак и хранения ключей на аппаратных модулях безопасности (HSM) до использования «холодных кошельков» (не подключенных к интернету), где должны храниться до 98% активов пользователей бирж.

Роль национальных ИТ-компаний

Особое внимание в докладе было уделено критической важности привлечения именно местных разработчиков для строительства цифровой экосистемы. Сахыберди Каландаров выделил три причины критической важности участия именно национальных компаний, поскольку суверенитет невозможен без опоры на внутренних игроков:

Секретность и контроль. Только компания-резидент Туркменистана, имеющая необходимые государственные лицензии в области защиты информации, может обеспечить полный цикл разработки и аудита исходного кода. Нельзя допустить, чтобы в ядре финансовой системы страны оказались «закладки» или бэкдоры от зарубежных вендоров. Интеграция с государственными сервисами. Только локальный игрок способен бесшовно интегрировать криптобиржу с государственными реестрами, системами идентификации и требованиями Центрального Банка. Это создаст для граждан и бизнеса легальный и прозрачный вход в мир цифровых активов. Юридическая ответственность. Локальная компания находится в том же правовом поле и часовом поясе, что и её клиенты. Она несет полную ответственность по законам Туркменистана, что является гарантией для пользователей.

Экономические перспективы

Создание защищенного национального майнинг-пула и криптобиржи откроет для Туркменистана ряд стратегических возможностей. В их числе Каландаров выделил:

Привлечение инвестиций . Понятное регулирование и высокий уровень защиты привлекут не только местных, но и зарубежных инвесторов, в том числе из дружественных стран, для которых законодательство разрешает регистрацию в качестве майнеров.

Развитие технологического сектора. Создание такой инфраструктуры — это мощнейший драйвер для развития ИТ-отрасли в Туркменистане. Это новые рабочие места, обучение специалистов по кибербезопасности, криптографии и блокчейну.

Укрепление экономического суверенитета. Национальная криптоинфраструктура — это инструмент для безопасных международных расчетов, который снижает зависимость от внешних факторов и повышает устойчивость экономики.

«Криптографическая защита, построенная на компетенциях и технологиях Туркменистана, — это не просто опция. Это единственно возможный фундамент, который позволит нам не повторить чужих ошибок и построить безопасное, процветающее цифровое будущее для нашей страны», — резюмировал руководитель «Туркмен-Транзит». /// nCa, 29 апреля 2026 г.