В Кабуле состоялся первый Консультативный диалог «Афганистан – Центральная Азия»: цель — довести товарооборот до 10 млрд. долларов

Первое заседание Консультативного диалога «Афганистан – Центральная Азия» состоялось в Министерстве иностранных дел Афганистана в Кабуле 5 апреля 2026 года под председательством министра Амира Хана Муттаки.

Встреча, которая собрала высокопоставленных представителей стран Центральной Азии, была нацелена на укрепление политического диалога и дипломатической координации, рассмотрение новых возможностей для сотрудничества и обмена мнениями по вопросам регионального развития.

В своем выступлении Муттаки подчеркнул, что внешняя политика Афганистана строится на принципах баланса и экономической центральности. «Наш подход основан на исламском братстве, добрососедстве, взаимном уважении и сотрудничестве. Страны Центральной Азии занимают особое место в этой политике», — заявил он.

По словам министра, товарооборот между Афганистаном и Центральной Азией в 2025 году достиг примерно 2,7 миллиарда долларов США, что свидетельствует о многократном росте по сравнению с предыдущими годами.

Тем не менее, он отметил, что торговый баланс остается неравномерным и требует более пристального внимания. Муттаки озвучил цель увеличить объем этой торговли до 10 миллиардов долларов США в течение ближайших трех-четырех лет.

«Природные ресурсы, энергетика, электронное правительство, сельское хозяйство, здравоохранение, телекоммуникации, инфраструктура и логистика входят в число наиболее перспективных областей для инвестиций», — добавил он.

Касаясь темы региональной взаимосвязанности, министр выделил проект «Афганский транзит», отметив, что правовая база уже подготовлена и Афганистан готов в кратчайшие сроки приступить к практической реализации проекта совместно с центральноазиатскими партнерами.

Он также назвал приоритетными несколько проектов по транзиту энергии из Центральной Азии в Южную Азию, в частности газопровод ТАПИ, проекты передачи электроэнергии ТАП и CASA-1000.

«На данный момент завершена укладка 25 километров трубопровода ТАПИ на маршруте Герат – граница Туркменистана, еще 120 километров готовы к строительству», — сообщил он.

Муттаки также отметил, что практическая работа по проекту CASA-1000 значительно продвинулась в Кыргызстане, Таджикистане, Афганистане и Пакистане.

В области транспорта, на повестке дня – международный транспортный коридор Ляпис-Лазули (Лазуритовый коридор), пересекающий Туркменистан и еще шесть государств.

В завершение министр иностранных дел предложил наладить регулярные встречи в рамках Консультативного диалога «Афганистан – Центральная Азия» в качестве регулярного многостороннего механизма на уровне высокопоставленных должностных лиц министерств иностранных дел.

Он также предложил провести научно-исследовательскую конференцию экспертов Афганистана и Центральной Азии для разработки официальной «дорожной карты» практического сотрудничества на основе мнений и предложений, высказанных в ходе первого консультативного диалога. /// nCa, 6 апреля 2026 г.