В Анкаре прошёл футбольный турнир, посвящённый девизу 2026 года и Всемирному дню здоровья

5 апреля 2026 года в Анкаре состоялся футбольный турнир, организованный Посольством Туркменистана в Турецкой Республике. Мероприятие было посвящено девизу 2026 года «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов» и празднованию Всемирного дня здоровья.

В турнире приняли участие члены фан-клуба футбольного клуба «Аркадаг», а также обучающаяся в Турции студенческая молодежь. Спортивное событие стало ещё одним вкладом в укрепление культурных и спортивных связей между Туркменистаном и Турецкой Республикой, а также в пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи.

В ходе турнира участники продемонстрировали не только отличные спортивные навыки, но и командный дух. Турнир завершился ярким финалом, который оставил у зрителей незабываемые впечатления.

В завершение мероприятия участникам были вручены памятные подарки от имени Посольства Туркменистана в Турецкой Республике. ///nCa, 6 апреля 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)