Туркменская молодежь в Украине отметила Всемирный день здоровья серией спортивных мероприятий в рамках «Недели здоровья»

В преддверии Всемирного дня здоровья, учреждённого Всемирной организацией здравоохранения и ежегодно отмечаемого 7 апреля, Посольство Туркменистана в Украине организовало и провело «Неделю здоровья», включившую серию спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на популяризацию активного и здорового образа жизни среди молодежи и соотечественников за рубежом.

В рамках данной инициативы, среди туркменских студентов и представителей туркменской диаспоры в Украине, в течение недели были проведены турнир по мини-футболу, легкоатлетический забег по одному из современных туристических маршрутов города Киева и историческим аллеям, а также соревнования по поднятию гирь и армрестлингу, проведённые на площадке Посольства Туркменистана. Программа мероприятий была дополнена интеллектуальными состязаниями — шахматным турниром и турниром по шашкам, что подчеркнуло стремление молодежи к гармоничному развитию, сочетающему физическую активность и интеллектуальное совершенствование.

Проведённые мероприятия прошли в атмосфере дружбы, взаимного уважения и сплочённости. Несмотря на соревновательный формат, главным их результатом стало укрепление духа единства, формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и развитие активной жизненной позиции.

Особое значение проведённой «Неделе здоровья» придаёт тот факт, что она состоялась в год, проходящий в Туркменистане под девизом «Независимый, постоянный независимый нейтральный Туркменистан — родина целеустремлённых крылатых скакунов». Участники мероприятий отмечали, что заложенные в девизе ценности — целеустремлённость, сила духа, движение вперёд и стремление к высоким достижениям — находят своё отражение в их повседневной жизни, в том числе в занятиях спортом и стремлении к саморазвитию.

Туркменская молодежь, обучающаяся и проживающая в Украине, демонстрирует высокую приверженность принципам здорового образа жизни, регулярно занимается физической культурой и активно пропагандирует данные ценности среди своих сверстников. Участие в мероприятиях, организуемых Посольством Туркменистана, воспринимается ими как важная возможность укрепления связей, общения и сохранения неразрывной духовной связи с Родиной.

В ходе мероприятий дипломатические сотрудники посольства акцентировали внимание участников акции на том, что в сотрудничестве с ВОЗ и ООН Туркменистан активно продвигает задачи медицинской дипломатии на региональном и глобальном уровнях, в стране на протяжении многих лет ведётся целенаправленная работа по профилактике различных заболеваний и борьба с факторами риска их возникновения. Туркменистан занимает в Европейском регионе ВОЗ ведущую позицию в сфере борьбы против табака и профилактики курения, и молодежные антитабачные инициативы входят в число самых эффективных стратегий.

Со стороны молодежи отмечалось, что поддержка, оказываемая со стороны государства, в том числе через деятельность посольства, способствует созданию благоприятных условий для развития молодежи за рубежом. Участники выразили искреннюю благодарность руководству Туркменистана за постоянное внимание, заботу о здоровье нации и всестороннюю поддержку, которую они ощущают, находясь вдали от Родины.

Проведение «Недели здоровья» стало наглядным подтверждением того, что туркменская молодежь, где бы она ни находилась, сохраняет приверженность национальным ценностям, стремление к развитию, активной и здоровой жизни, внося свой вклад в укрепление позитивного имиджа страны на международной арене. ///nCa, 5 апреля 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Украине)