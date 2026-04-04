В Ашхабаде прошли спортивные мероприятия в честь Всемирного дня здоровья

АШХАБАД, Туркменистан, 4 апреля 2026 г. — В Олимпийском городке Ашхабада состоялось масштабное спортивное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню здоровья. Мероприятие было организовано Представительством Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) совместно с Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту в рамках совместного Рабочего плана на 2026–2027 годы.

Данное мероприятие было направлено на популяризацию принципов здорового образа жизни среди молодежи, расширение прав и возможностей девушек в спортивной сфере, а также вовлечение мужчин в процесс продвижения гендерного равенства. Инициатива ориентирована на предупреждение насилия в отношении женщин и девочек в целях формирования инклюзивного общества, базирующегося на принципах соблюдения прав человека.

Программа была организована в динамичном формате и включала в себя четыре основные сессии, которые проходили одновременно на различных тематических площадках. В то время как две группы молодежи участвовали в образовательных сессиях по вопросам гендерного равенства и предотвращения насилия в отношении женщин, другие участники были вовлечены в мастер-классы по самообороне и гимнастике. В частности, девушки осваивали техники кикбоксинга и таэквондо, тогда как юноши практиковали упражнения по стретчингу и гимнастике.

Такой комплексный подход позволил закрепить принципы взаимного уважения через физическую активность, помогая участникам выйти за рамки привычных гендерных ролей и на практике убедиться, что спорт — это пространство равных возможностей, свободное от стереотипов. Мероприятие способствовало продвижению культуры взаимного уважения в молодежной среде, подтверждая важность равного доступа к спортивным и образовательным возможностям для каждого. ///nCa, 4 апреля 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)