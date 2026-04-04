Узбекистан укрепляет позиции как безопасное и открытое туристическое направление

По итогам 2025 года Узбекистан демонстрирует уверенный и динамичный рост туристической отрасли. Страну посетили почти 12 млн иностранных туристов, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом.

Экспорт туристических услуг превысил 4,8 млрд долларов США, что подтверждает растущий международный интерес к Узбекистану и укрепление его позиций как одного из наиболее перспективных туристических направлений региона.

Данные результаты стали возможны благодаря последовательным реформам в сфере туризма, направленным на улучшение инфраструктуры, развитие транспортной доступности, цифровизацию услуг и создание благоприятных условий для путешественников. В стране активно реализуются проекты по развитию туристических кластеров, повышению качества сервиса и расширению международного сотрудничества.

В Республике внедрен упрощенный порядок въезда для иностранных граждан, в частности, в настоящее время установлен безвизовый въезд для граждан 94 иностранных государств, электронная въездная виза для 52 стран и пятидневный транзитный безвизовый въезд для 45 стран.

На фоне текущей геополитической нестабильности в ряде регионов мира, включая проведение массовых акций и демонстраций в отдельных странах, всё большее значение приобретает фактор безопасности и комфортного пребывания туристов.

В этом контексте Узбекистан сохраняет статус стабильного, безопасного и гостеприимного государства, открытого для всех гостей независимо от их национальности и вероисповедания. Традиции уважения, толерантности и искреннего гостеприимства являются неотъемлемой частью культуры узбекского народа.

Международные рейтинги подтверждают высокий уровень безопасности в Узбекистане. Узбекистан на протяжении последних лет стабильно занимает ведущие позиции в глобальных индексах безопасности. В частности, согласно “International SOS Risk Map”, страна отнесена к категории направлений с низким уровнем рисков (Low Risk), что ставит её в один ряд с рядом государств Европы по уровню общей безопасности. По данным “Numbeo Safety Index”, Узбекистан занимает 25-е место среди 148 стран мира, демонстрируя устойчиво низкий уровень преступности. Кроме того, в рейтинге “Solo Female Travel Safety Index” и “Safety Perceptions Index” Узбекистан занял 1-е место в мире, получив один из самых высоких показателей безопасности для самостоятельных путешествий женщин. Дополнительно, по индексу “Gallup Global Law and Order Index”, страна также входила в число мировых лидеров по уровню общественной безопасности и доверию к правопорядку. В совокупности эти оценки формируют устойчивый международный имидж Узбекистана как безопасного, стабильного и комфортного направления для туристов.

Сегодня Узбекистан предлагает туристам не только богатое культурно-историческое наследие Великого шелкового пути, но и современную инфраструктуру, комфортные условия и атмосферу открытости. ///nCa, 4 апреля 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)