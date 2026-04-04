13-15 мая 2026 года в городе Бухаре пройдет II Азиатский форум женщин

В Сенате Олий Мажлиса состоялось совещание Организационного комитета по проведению II Азиатского форума женщин.

Совещание вела председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

В совещании приняли участие члены Организационного комитета, сенаторы, руководители соответствующих министерств и ведомств, представители негосударственных некоммерческих организаций.

Следует отметить, что глава государства 23-29 сентября 2025 года на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил превратить Азиатский форум женщин в постоянную платформу.

С этой целью было решено провести данный форум совместно со структурой «ООН-женщины» и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 13-15 мая текущего года в городе Бухаре.

В рамках форума будут обсуждаться вопросы расширения прав и возможностей женщин региона в области политики, экономики, здравоохранения и образования, социальной защиты, климата, экологии и управления. Глобальное и региональное взаимодействие в данной сфере станет более тесным, при этом будет активно осуществляться обмен опытом.

Форум станет площадкой для доведения до зарубежных участников информации о реализуемых в Узбекистане под руководством главы государства реформах по поддержке женщин, социально-экономических возможностях, условиях, созданных в сферах занятости, предпринимательства, образования и социальной защиты, а также о благоустроенных махаллях, благополучии семей, туристическом потенциале и передовом национальном опыте.

Особое внимание будет уделено реализации положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, резолюции 1325 Совета Безопасности, Пекинской декларации и Платформы действий, а также Целей устойчивого развития.

В ходе совещания обсуждены организационные аспекты, связанные с проведением мероприятия, повестка дня форума, его содержание, а также вопросы организации двусторонних встреч с делегациями зарубежных стран.

По завершении совещания ответственным министерствам и ведомствам даны конкретные задачи по проведению форума на высоком уровне. ///ИА «Дунё»