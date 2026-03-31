Заместитель председателя Комитета ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин посетила Туркменистан

Г-жа Марианна Микко, заместитель председателя Комитета Организации Объединенных Наций по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), посетила Туркменистан с 24 по 27 марта 2026 года с целью оказания поддержки национальным усилиям по выполнению заключительных замечаний Комитета, в частности, принятию законодательства о гендерном насилии в отношении женщин.

25 марта г-жа Микко провела брифинг в Министерстве иностранных дел, организованный в партнерстве с Управлением ООН по правам человека для Центральной Азии (УВКПЧ), посвященный дальнейшим шагам по выполнению рекомендаций как Комитета КЛДЖ, так и Универсального периодического обзора (УПО), касающегося вопросов гендерного равенства.

Фото: © OHCHR

Совместно с национальными партнерами и УВКПЧ, г-жа Микко подтвердила готовность Комитета оказывать техническое сотрудничество и экспертную поддержку Туркменистану в выполнении рекомендаций КЛДЖ.

В тот же день г-жа Микко также приняла участие в заседании тематической группы партнеров ООН по развитию по вопросам прав человека и гендера, организованном Делегацией Европейского Союза в Туркменистане. Партнерам по развитию была представлена информация о ходе работы по выполнению рекомендаций КЛДЖ, вынесенных в адрес Туркменистана в 2024 году, а также о последних выводах 70-й сессии Комиссии по положению женщин (КПЖ-70), состоявшейся в марте этого года в Нью-Йорке.

Фото: © OHCHR

26 марта г-жа Микко приняла участие в Межпарламентском диалоге, организованном Меджлисом Туркменистана совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА), который собрал представителей парламентов стран Восточной Европы и Центральной Азии, национальных институтов и международных организаций. Обсуждения были посвящены укреплению законодательной базы и ускорению прогресса в продвижения гендерного равенства и предотвращения гендерного насилия.

«Конвенция по ликвидации дискриминации в отношении женщин имеет юридически обязательную силу для всех 189 государств-участников, включая страны Центральной Азии. Я надеюсь, что в ближайшем будущем Туркменистан, как и другие страны Восточной Европы и Центральной Азии, примет специальное законодательство о гендерном насилии в отношении женщин», — подчеркнула г-жа Микко, вновь подтвердив роль Комитета в оказании поддержки государствам-участникам в выполнении их обязательств.

Фото: © OHCHR

Визит состоялся в рамках финансируемого Великобританией проекта, реализуемого УВКПЧ, направленного на укрепление защиты прав женщин в Туркменистане, включая права женщин с инвалидностью.

Фото: © OHCHR

О КЛДЖ

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) состоит из независимых экспертов, осуществляющих мониторинг выполнения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, являясь ключевым международным договором, способствующим продвижению прав женщин во всем мире.

Туркменистан ратифицировал Конвенцию в 1997 году и продолжает взаимодействовать с Комитетом в целях выполнения своих международных обязательств в области прав человека.

Узнайте больше о последних Заключительных Замечаниях Комитета КЛДЖ, полученных Туркменистаном 14 февраля 2024 года: ЗДЕСЬ ///ООН Туркменистан, 31 марта 2026 г.