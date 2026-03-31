В Парламенте Туркменистана обсудили роль женщин в развитии современного общества

31 марта 2026 года в Меджлисе Туркменистана состоялась представительная конференция под названием «Независимый нейтральный Туркменистан – Родина целеустремлённых крылатых скакунов: роль женщин в современном обществе». Форум собрал на одной площадке государственных деятелей, дипломатов, представителей международных организаций и женщин, добившихся успехов в различных отраслях экономики и культуры.

Программа мероприятия была посвящена многогранному вкладу женщин в государственное строительство, науку, образование и сохранение национальных ценностей. Особое внимание было уделено вопросам гендерного равенства и защите материнства и детства.

На конференции обсуждались вопросы повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого в этой области с учреждениями ООН, такими как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другими организациями.

Государственные гарантии и правовая база

Председатель Комитета Меджлиса по науке, образованию, культуре и молодёжной политике Б. Мурадова подчеркнула, что современная туркменская женщина успешно реализует себя как руководитель, дипломат, врач и предприниматель.

«Национальная правовая система Туркменистана включает в себя твердые гарантии, обеспечивающие равные права мужчин и женщин. Конституция и Закон “О государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных возможностей” стали фундаментальными инструментами гендерной политики», — отметила она.

Участники также выделили эффективность работы Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, деятельность которого получила широкое международное признание в решении гуманитарных задач.

Историческая преемственность и ЮНЕСКО

Ответственный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, Герой Туркменистана Ч. Т. Рустамова в своем выступлении провела параллель между историческим наследием и современностью. Она напомнила, что туркменские женщины исторически участвовали в основании великих государств, сохраняя при этом роль хранительниц семейного очага.

Историко-культурные памятники, сохранившиеся на территории Туркменистана, такие как Парав-биби, Большая и Малая Кыз-гала, Тёребег-ханым, Гызбиби, Даяхатын и многие другие, повествуют о великих женщинах, внесших вклад в развитие нации и формирование туркменской культуры.

Касаясь международных инициатив в сфере гендерного равенства, Рустамова подчеркнула, что Туркменистан выступает за создание механизма регулярных международных консультаций и диалога по реализации глобальной повестки «Женщины, мир и безопасность» с участием подразделений ООН, а также других международных и региональных организаций.

Международный взгляд и дипломатическая поддержка

В конференции приняли участие главы иностранных дипломатических миссий, которые высоко оценили прогресс Туркменистана в области расширения прав женщин.

Джалпа Ратна, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане, подчеркнула, что роль женщин в современном обществе не просто трансформируется, она формирует наше общее будущее.

Совместная работа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и его партнеров приносит вдохновляющие результаты. К 2024 году в рамках Плана действий ЮНИСЕФ по гендерным вопросам было выполнено более 70% глобальных целей в области гендерного равенства.

И тем не менее, вызовы всё еще существуют. Во многих странах мира девочки по-прежнему не могут полностью реализовать свой потенциал. На сегодняшний день 122 миллиона из них лишены права посещать школу, и примерно 4 из 10 девочек не получают полного среднего образования. К сожалению, сохраняются проблемы насилия в отношении женщин и определенные трудности, связанные с репродуктивным здоровьем. Если не предпринимать активных действий, такие глобальные вызовы, как изменение климата, демографические сдвиги и технологический переход, могут еще больше углубить это неравенство.

«ЮНИСЕФ высоко ценит партнерство с Меджлисом Туркменистана и национальными ведомствами. Через постоянный диалог и совместные усилия мы можем содействовать укреплению политики, услуг и систем, поддерживающих женщин и девочек на каждом этапе их жизни», – отметила Джалпа Ратна.

Ведь гендерное равенство — это не только вопрос справедливости, но и вопрос общего прогресса. Когда женщины образованы, растет экономика. Когда женщины участвуют в руководстве, общество становится более сплоченным и устойчивым. Когда женщины живут в безопасности, общество становится сильнее.

Элизабет Руд, Посол Соединённых Штатов Америки в Туркменистане, подчеркнула, что женщины имеют право на равное образование, свободный выбор профессии, участие в государственном управлении и реализацию всех прав человека. Посол высоко оценила законодательную базу Туркменистана и подтвердила поддержку США усилий страны по обеспечению гендерного равенства.

Беата Пекса, Посол Европейского Союза в Туркменистане, отметила важность равных возможностей для женщин и мужчин во всех сферах жизни для достижения инноваций и устойчивого развития. Она напомнила, что приверженность этим принципам была подтверждена всеми сторонами при принятии Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), в частности, Цели №5 — достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.

Было отмечено, что в 2026 году Европейская комиссия приняла новую Стратегию гендерного равенства на 2026–2030 годы, которая полностью интегрирует вопросы гендерного равенства во все сферы жизни, включая образование, трудоустройство, здравоохранение и общественную деятельность.

Рана Абу Хиджлех, Посол Государства Палестина в Туркменистане, подчеркнула приверженность правительства Туркменистана расширению прав женщин и активному международному сотрудничеству. Она также рассказала о роли палестинских женщин в семейной и общественно-политической жизни своей страны. ///nCa, 31 марта 2026 г.