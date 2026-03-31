Пятое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан-ООН» состоялось в МИД Туркменистана, во вторник 31 марта 2026 года.

Во встрече приняли участие заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, руководители и представители министерств и ведомств страны, главы и специалисты представительств агентств системы ООН и другие.

В повестку дня вошли вопросы координации действий по подготовке третьего Добровольного национального обзора (ДНО) по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в Туркменистане. Эта часть совещания охватила дискуссии по темам:

текущий прогресс страны в достижении ЦУР;

механизмы сбора и анализа статистических данных;

участие государственных органов, международных организаций и гражданского общества в подготовке Очередного обзора.

Подчёркивалось, что ДНО является новым этапом в реализации ЦУР в стране и важным инструментом для оценки достигнутых результатов.

Практическая реализация совместных программ в сфере молодёжной политики стала еще одной темой обмена мнениями. Отмечено, что молодёжь играет ключевую роль в достижении долгосрочных целей развития, и её активное участие является важным фактором устойчивого прогресса.

Вопросы зеленого развития заняли важное место в повестке дня. Внимание было уделено усилиям страны по сокращению выбросов метана в контексте борьбы с последствиями изменения климата и улучшения экологической ситуации.

Завершилось заседание церемонией подписания двусторонних документов, в числе которых:

– Годовой рабочий план между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и ЮНФПА на 2026 год;

– Годовой рабочий план между Министерством образования Туркменистана и ЮНФПА на 2026 год;

– Годовой рабочий план между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и ЮНИСЕФ на 2026 год;

– Годовой рабочий план между Министерством финансов и экономики Туркменистана и ЮНИСЕФ на 2026 год. ///nCa, 31 марта 2026 г.