Туркменистан и Китай: Партнерство в Движении

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Визит в Пекин и Ашхабадский форум в марте 2026 года: новый этап в отношениях, которые планомерно меняют экономическую географию Центральной Азии

Когда Гурбангулы Бердымухамедов, Национальный Лидер туркменского народа и Председатель Халк Маслахаты, прибыл в Пекин на третьей неделе марта 2026 года, это не был просто визит вежливости.

Программа визита была предельно насыщенной: встреча с Председателем Си Цзиньпином, отдельная встреча с руководством CNPC, переговоры с участием министра иностранных дел Рашида Мередова и министра иностранных дел Ван И, посещение конноспортивного комплекса и тщательно выверенное интервью телеканалу CGTN. Все это происходило на фоне празднования Новруза, который символично совпал с завершающим днем китайского Нового года. Обе стороны отметили это совпадение: на языке дипломатии таким моментам придается особое значение.

Тем временем в Ашхабаде более двадцати китайских компаний принимали участие в международном форуме и выставке IFT 2026, представляя широкий спектр направлений — от семеноводства и агротехнологий до информационных систем.

В совокупности события этой недели, включающие политическое взаимодействие на высшем уровне в Пекине и деловое присутствие в Ашхабаде, дали необычайно четкое представление о текущем состоянии и перспективах развития партнерства между Туркменистаном и Китаем.

Отношения, заложенные на газе, выходят за его пределы

Фундаментом туркмено-китайских отношений всегда был природный газ. С момента ввода в эксплуатацию трубопровода, соединившего две страны в декабре 2009 года, Туркменистан ежегодно поставляет в Китай около 40 миллиардов кубометров газа. [newscentralasia]

К марту 2026 года по этому трубопроводу было поставлено почти 460 миллиардов кубометров природного газа — совокупный показатель, с которым могут сравниться немногие энергетические партнерства в мире. [newscentralasia]

Однако энергетическое измерение больше не является статичным. Соглашения, достигнутые в ходе визита по следующему этапу освоения месторождения «Галкыныш», были выделены как центральный элемент дискуссий [newscentralasia]. Отдельно стоит отметить, что компания CNPC выиграла международный тендер на разработку четвертого этапа этого же месторождения — одного из крупнейших газовых резервуаров в мире — с целью увеличения экспортного потенциала Туркменистана еще на 10 миллиардов кубометров в год.

В планах — доведение ежегодного объема экспорта газа до 65 миллиардов кубометров, что станет значительным шагом вперед по сравнению с текущим базовым уровнем. [newscentralasia]

Особое качество энергетическим отношениям придает не только объем, но и их продолжительность и глубина. 2026 год знаменует собой 20-летие сотрудничества между Туркменистаном и CNPC [newscentralasia], и Гурбангулы Бердымухамедов предложил отметить эту веху международной научно-практической конференцией — жест, сигнализирующий о желании развивать институциональную основу отношений, а не просто продлевать контракты.

CNPC, со своей стороны, заявила о намерении выйти за рамки укрепления существующего сотрудничества и добиваться, по ее собственному выражению, «прорывов в новых областях», четко формулируя это в рамках сопряжения китайской инициативы «Один пояс, один путь» и туркменской стратегии «Возрождение Великого Шелкового пути».

Торговая картина: двадцатикратный рост

Энергетический сектор, при всей его доминирующей роли, не отражает всей экономической картины. Китай является крупнейшим торговым партнером Туркменистана, и с 2007 года двусторонний товарооборот вырос в двадцать раз, достигнув на сегодняшний день показателя в 9–10 миллиардов долларов ежегодно. [newscentralasia]

Это впечатляющая траектория для страны с населением в семь миллионов человек, не имеющей выхода к открытому морю. Она отражает осознанный стратегический выбор Ашхабада — ориентировать свои экономические связи преимущественно на Восток.

Транспортный сектор служит наглядной иллюстрацией того, насколько глубоким стало коммерческое присутствие Китая: примерно 90% локомотивов и вагонов, эксплуатируемых на железных дорогах Туркменистана, произведены в КНР. [newscentralasia]

Партнерство, начавшееся с газопровода, распространилось на «связки» повседневной инфраструктуры. Форум IFT 2026 в Ашхабаде, в котором приняли участие китайские компании из сфер сельского хозяйства, технологий и промышленности, свидетельствует о том, что это коммерческое присутствие продолжает расширяться, выходя далеко за рамки энергетического сектора, который изначально определял характер отношений.

Логистика: новые горизонты

Одной из по-настоящему новых приоритетных областей в этом раунде взаимодействия стали логистика и взаимосвязанность. Национальный Лидер подчеркнул, что сопряжение туркменской стратегии «Возрождение Великого Шелкового пути» с китайской инициативой «Один пояс, один путь» открывает новые возможности для сотрудничества в сфере транспорта и логистики. [newscentralasia] Эта тема не является новой для внешней политики Туркменистана, однако конкретные детали становятся все более осязаемыми.

В своем интервью телеканалу CGTN Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что обе страны обладают всеми необходимыми условиями для развития торговых коммуникаций через Каспийское море с выходом к Персидскому заливу и Индийскому океану. [newscentralasia]

Это свидетельствует о более масштабных амбициях Туркменистана — выступать в роли транзитного коридора, соединяющего Китай с рынками на юге и западе. Реализация этого видения коренным образом изменит экономическую роль страны в регионе.

В то же время в ходе переговоров с CNPC упоминался проект газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) как еще одно измерение стратегической региональной взаимосвязанности, которое обе стороны считают значимым.

Политическая координация и геометрия нейтралитета

Политическое измерение визита было проработано с той тщательностью, которая характерна для туркменской дипломатии. Закрепленный в конституции нейтралитет Ашхабада означает, что страна не вступает в альянсы, однако она участвует в выверенной политической поддержке.

Отношения между двумя странами выходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, обретая новое содержание в сферах внешней политики, экономики и торговли, культуры, науки, образования и межпарламентского диалога. [newscentralasia]

Туркменистан остается твердо привержен политике «одного Китая», в то время как Китай последовательно поддерживает нейтралитет Туркменистана и его международные инициативы.

Это устоявшийся формат взаимодействия, который имеет реальный практический вес: поддержка Китая в ООН обеспечивает Туркменистану определенную международную опору, в то время как положение Туркменистана в Центральной Азии — и его газ — дают Китаю ценные стратегические активы. [newscentralasia]

Министр иностранных дел Ван И на встрече с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в рамках визита заявил, что высших руководителей двух стран связывают твердое взаимное доверие и глубокая дружба, что обеспечивает важнейшее стратегическое руководство для устойчивого развития всеобъемлющего стратегического партнерства. [newscentralasia]Он также особо отметил, что стороны будут координировать подготовку к третьему саммиту «Китай — Центральная Азия» — многостороннему формату, который сам по себе становится все более важной платформой для взаимодействия Китая с регионом.

Новые направления: технологии, культура, сельское хозяйство

Что является по-настоящему новым на текущем этапе отношений — в отличие от того, что просто углубляется и масштабируется, — так это широта секторов, входящих в повестку дня.

Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что проекты по созданию «Мастерских Лу Баня» и центра традиционной китайской медицины вскоре будут реализованы в Туркменистане. Он также подтвердил готовность развивать связи в области образования, обмена опытом в сфере интеллектуальной собственности и коневодства. [newscentralasia]

Отметив высокое экологическое качество туркменской сельскохозяйственной продукции, китайский лидер также выразил заинтересованность в интенсификации партнерства в агропромышленном комплексе, в том числе за счет поставок высокопроизводительного оборудования, внедрения водосберегающих технологий и «зеленой» энергетики. [newscentralasia]

Это не второстепенные вопросы; они указывают на то, что партнерство начинает взаимодействовать с повесткой внутреннего развития Туркменистана, а не ограничивается простой добычей углеводородов.

В настоящее время в китайских учебных заведениях обучаются более 10 000 граждан Туркменистана, а китайский язык преподается в 9 высших и 10 средних специальных учебных заведениях страны. [newscentralasia]

Связи в сфере человеческого капитала такого масштаба создают долгосрочную основу для отношений, которая переживет любой отдельный контракт или дипломатический цикл.

Конь и скрытый в нем смысл

Порой самыми красноречивыми моментами в дипломатии становятся неформальные жесты. По завершении встречи в верхах от имени Президента Туркменистана Си Цзиньпину был передан в дар ахалтекинский скакун по имени Гадырлы.

Си Цзиньпин выразил глубокую признательность и процитировал две туркменские пословицы — «Конь — это достигнутая цель» и «Там, где был конь, будет праздник», — отметив, что этот дар является честью не только для него лично, но и для всего китайского народа.

Он также вспомнил, что двенадцать лет назад получил в подарок ахалтекинца по имени Гахрыман. [newscentralasia]

Этот обмен имеет несколько смысловых уровней. Ахалтекинец — самый мощный национальный символ Туркменистана: он изображен на государственном гербе, является центром конной культуры и связующей нитью между современной идентичностью страны и ее древним кочевым наследием.

Передача такого коня главе государства — это жест подлинной близости, а не просто протокольное действие.

Тот факт, что Си Цзиньпин помнит имя коня, полученного двенадцать лет назад, и цитирует в ответ туркменские пословицы, говорит о том, что эти личные измерения межгосударственных отношений культивируются с большой серьезностью и китайской стороной.

Что сигнализирует этот раунд взаимодействия

Если абстрагироваться от отдельных событий недели — саммита, встречи с CNPC, переговоров Ван И и Мередова, Ашхабадского форума и интервью CGTN — вырисовывается целостная картина.

Отношения между Туркменистаном и Китаем проходят стадию трансформации: от двустороннего партнерства, построенного по сути на одном товаре (газе) и одной компании (CNPC), к чему-то более диверсифицированному и институционально закрепленному.

Газовое сотрудничество углубляется, а не замещается.

Четвертый этап освоения «Галкыныша» и цель в 65 миллиардов кубометров ежегодного экспорта представляют собой значительное масштабирование существующей модели. Но параллельно с этим формируются более широкие экономические отношения: в сфере логистики и транзитных коридоров, в сельском хозяйстве и водосберегающих технологиях, в образовании и культурном обмене, а также в коммерческом присутствии китайских компаний во внутреннем секторе экономики Туркменистана.

С политической точки зрения обе стороны находят это партнерство выгодным. Китай получает надежного поставщика энергоресурсов, транзитный коридор к рынкам на западе и партнера в регионе, где его влияние растет. Туркменистан обретает своего важнейшего торгового партнера, последовательную дипломатическую поддержку своего нейтрального статуса и доступ к капиталу и технологиям в таких масштабах, которые на данный момент не может предложить ни один другой партнер.

В этих отношениях не обходится без структурной асимметрии — Туркменистан, будучи небольшим государством без выхода к открытому морю, взаимодействует с континентальной державой. Однако туркменское руководство последовательно и осторожно управляет этой асимметрией, поддерживая множественные дипломатические каналы и избегая тотальной зависимости, которая могла бы ограничить пространство для маневра.

Приглашение, направленное Си Цзиньпину посетить Туркменистан в удобное время, в данном контексте является тонким сигналом: Ашхабад рассматривает взаимность как важный принцип отношений, а не просто выражает признательность за китайские инвестиции.

События марта 2026 года продемонстрировали партнерство, которое опирается на прошлый опыт, имеет четкое представление о векторе своего развития и готово инвестировать в этот путь — через встречи, контракты, культурные жесты и кропотливую работу по созданию общих институтов./// nCa, 23 марта 2026 г.