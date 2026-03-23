Баланс между углем и солнцем: ЕАБР представил модель энергоперехода для Центральной Азии

К 2030 году потребление электроэнергии в регионе Центральной Азии вырастет на 40%, а к 2035 г. потребуется ввод 62,8 ГВт новых мощностей. В условиях роста потребления электроэнергии, планов по сокращению углеродного следа и стареющий инфраструктуры регион может отправиться по «среднему пути» к решению задач энергоперехода. Об этой модели подробно рассказывается в новом докладе Евразийского банка развития (ЕАБР) «Энергетика Центральной Азии: модернизация и энергопереход».

Предлагаемый средний путь – это сбалансированный подход, который сочетает модернизацию традиционной генерации за счет полезных ископаемых и развитие возобновляемой энергетики.

В мире энергопереход набирает беспрецедентный размах. В 2024 г. введены рекордные объемы солнечных и ветряных электростанций, и инвестиции в чистую энергетику уже превысили вложения в ископаемое топливо. Однако эти достижения сопровождаются новыми вызовами.

Спрос на электроэнергию растет быстрее, чем успевает развиваться зеленая энергетика. Поэтому глобальные выбросы CO₂ продолжают расти.

Одновременно, надежная подача электроэнергии становится жизненно необходимой для развития новых отраслей – искусственного интеллекта, дата-центров, электромобилей, множества подключенных устройств.

Два основных подхода к развитию энергетики

Анализ энергетических политик разных стран выявляет два основных подхода к развитию энергетики.

Консервативный подход делает ставку на сохранение и расширение существующей структуры генерации, опираясь на доступность ископаемого топлива и действующую инфраструктуру, но при этом усиливает технологическую инерцию, износ активов и уязвимость к будущим экологическим и рыночным рискам.

Зеленый максимализм: с другой стороны, отдельные страны призывают к быстрой и полной декарбонизации за счет отказа от традиционной генерации и бескомпромиссное наращивание ВИЭ. Такой подход может столкнуться с недостаточным развитием сетевой инфраструктуры, общим снижением надежности энергоснабжения и привести к повышению тарифов.

«Сбалансированная энергетической политика должна опираться на набор оптимальных технологических и инвестиционных решений, которые снижают системные риски на всех горизонтах планирования, а также учитывают финансовые и экологические ограничения», – считают в ЕАБР.

Центральная Азия обладает ресурсами для успешного энергоперехода. На юге Казахстана и в пустынях Узбекистана находятся одни из лучших солнечных зон Евразии, в Кыргызстане и Таджикистане – мощные горные реки для гидроэнергетики, а на запад Казахстана и побережье Каспия приходятся сильные ветра. Также у Центральной Азии имеются огромные запасы природного газа и урана; приняты принципиальные решения о развития атомной энергетики.

Таким образом, Центральная Азия может двигаться по «среднему пути», который одновременно учитывает цели экологической устойчивости, энергетической безопасности и ценовой доступности.

Действия для реализации стратегии среднего пути

Для реализации стратегии эксперты ЕАБР выделяют пять ключевых направлений действий:

1. Модернизация существующих электростанций и сетей. Обновление оборудования на действующих угольных, газовых и гидроэлектростанциях повышает их эффективность, снижает выбросы и продлевает срок службы. Параллельно требуется реконструировать сетевое хозяйство, чтобы инфраструктура могла надежно интегрировать растущие объемы ВИЭ.

2. Повышение маневренности энергосистемы. Для компенсации переменности солнечной и ветровой генерации нужны быстрые резервные мощности. Необходимо строить современные газотурбинные установки, развертывать накопители энергии и внедрять системы управления спросом (например, «умные» счетчики у потребителей). Перспективное решение – создание гибридных парков, которые объединяют на одной площадке ВИЭ, газовую генерацию и батарейные накопители для круглосуточного электроснабжения.

3. Рыночные и тарифные реформы. Постепенный, выверенный переход к экономически обоснованным тарифам (с обязательной адресной защитой малоимущих потребителей) обеспечит энергетическому сектору приток инвестиций и достаточное финансирование.

4. Интеграция ВИЭ в энергосеть. Развитие солнечной и ветровой генерации должно идти одновременно с усилением сетевой инфраструктуры. Новые СЭС и ВЭС важно изначально планировать там, где сети способны принять дополнительную мощность, а также заблаговременно прокладывать линии электропередачи перспективным районам генерации, а не после появления дефицитов.

5. Региональная интеграция. Объединение энергосистем стран Центральной Азии, а также торговля электроэнергией со странами-соседями может повысить надежность энергоснабжения и снизить издержки. Требуются инвестиции в межгосударственные ЛЭП и координация управления энергосистемами, чтобы страны могли обмениваться электроэнергией и, в частности, совместно использовать гидроресурсы.

Эффект от среднего пути

Эффект для региона: капитальные затраты — на 30–45% ниже, чем при «зеленом максимализме», себестоимость электроэнергии — на 25–35% ниже, углеродный след — в 5 раз меньше, чем при консервативном сценарии.

Таким образов интегральная стратегия «среднего пути» может обеспечить региону Центральной Азии модернизации энергетической инфраструктуры, надежное и доступное энергоснабжение, поможет снизить углеродный след и провести энергопереход без потрясений – с выгодой для экономики и при соблюдении взятых климатических обязательств.

Подробнее с содержанием доклада «Энергетика Центральной Азии: модернизация энергетического сектора и энергопереход» и другими аналитическими материалами можно ознакомиться на сайте Банка. ///nCa, 23 марта 2026 г.