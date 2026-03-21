Президент Туркменистана и Премьер-министр Пакистана обменялись поздравлениями по случаю Ид аль-Фитр и обсудили двустороннее сотрудничество

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф провели телефонный разговор по случаю праздника Ид аль-Фитр 21 марта 2026 г., сообщает офис Премьер-министра.

Премьер-министр выразил поздравления с праздником Ид аль-Фитр Президенту Туркменистана, руководству страны и братскому туркменскому народу. Президент Туркменистана также передал свои наилучшие пожелания народу Пакистана.

Стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой двусторонних отношений между Пакистаном и Туркменистаном и подтвердили общую приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами во всех сферах, представляющих взаимный интерес, в частности в области торговли, энергетики, транспортной связуемости и регионального развития.

Они также подчеркнули важность расширения взаимодействия в рамках текущих региональных инициатив, особенно в продвижении взаимовыгодных проектов.///nCa, 21 марта 2026 г.