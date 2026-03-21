Национальный Лидер туркменского народа дал китайскому интервью телеканалу «CGTN»

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова на полях визита в Китай дал интервью телеканалу «CGTN», в котором подробно рассматривается многогранное стратегическое партнерство между Туркменистаном и Китаем.

Бердымухамедов подчеркивает глубокие исторические корни двусторонних связей, восходящие к эпохе Великого шелкового пути и древним мирным договорам. Особое внимание уделяется успешному энергетическому сотрудничеству, в частности бесперебойным поставкам природного газа и совместной разработке месторождений.

Несколько ключевых тезисов из интервью:

Туркменистан твёрдо придерживается политики «одного Китая». Китай, в свою очередь, неизменно поддерживает нейтралитет Туркменистана и его международные инициативы.

Китай является самым крупным торговым партнёром Туркменистана; с 2007 года товарооборот вырос в 20 раз и составляет 9–10 миллиардов долларов в год.

Около 90% локомотивов и вагонов в Туркменистане произведены в Китае. Ведётся работа над коридорами «Восток — Запад» и выходом к Каспийскому морю и Индийскому океану.

Газовое сотрудничество: К марту 2026 года в Китай поставлено около 460 миллиардов кубометров газа. Планируется увеличить ежегодный экспорт до 65 миллиардов кубометров.

Китайская компания CNPC участвует в освоении месторождения «Гаклыныш», что обеспечит дополнительные 10 млрд кубометров газа в год.

Глобальные инициативы: Позиции стран близки: туркменские инициативы («Диалог – гарантия мира») созвучны с глобальными инициативами Си Цзиньпина в области безопасности и развития.

Ниже приводим полный текст интервью, опубликованным государственным агентством TDH:

– Уважаемый Национальный Лидер, благодарим Вас за уделённое время для интервью. Наш первый вопрос: как бы Вы охарактеризовали отношения между Туркменистаном и Китаем и в целом между туркменским и китайским народами? Как развивается это взаимодействие?

– Прежде чем ответить на ваш вопрос, хотел бы поблагодарить руководство телеканала «CGTN» за инициативу организации этого интервью. Ответы на вопросы престижного телеканала с многомиллионной аудиторией как в самом Китае, так и за его пределами будут способствовать укреп­лению отношений между двумя странами.

Это позволит лучше узнать современный Туркменистан, понять особенности его внутренней и внешней политики, наши государственные программы и приоритеты.

А теперь перейдём к вашему вопросу.

Для объективного представления отношений между Туркменистаном и Китаем, нашими народами, необходимо знать и понимать их историю.

Эти отношения никогда не разрывались: на протяжении веков формировалось уникальное географическое, политическое, экономическое и культурное пространство.

Здесь туркмены и китайцы жили в согласии и взаимодействовали. Они накопили опыт и сформировали свои обычаи и традиции, делились своими знаниями, умениями, духовными и материальными ценностями, что повысило уровень и обогатило содержание современных отношений между двумя странами и народами.

Поэтому вполне закономерны традиции дружбы, добрососедства и взаимного доверия между Туркменистаном и Китаем. И мы этим гордимся. В настоящее время наше взаимодействие, прошедшее испытание временем, основывается на совместном опыте – объективности и открытости.

В данном контексте считаю уместным упомянуть уникальный документ – «Клятвенный договор», который был подписан в 49 году до нашей эры между предками туркмен и народом Китая.

Само название «Клятвенный договор» указывает на то, что отношения между двумя народами основаны на нерушимых и священных принципах.

В настоящее время руководители Туркменистана и Китайской Народной Республики возрождают дух и традиции этого сотрудничества, опираясь на богатейшие исторические корни.

В обеих странах рассматривают историю межгосударственных отношений, насчитывающую тысячелетия, начиная с эпохи Великого Шёлкового пути. В этом заключается наша главная ценность, основа нашей дружбы и взаи­мовыгодного, равноправного сотрудничества.

– Как и в каких направлениях развивается туркмено-китайское партнёрство?

– Начнём с политико-дипломатического взаимодействия.

Китай одним из первых признал независимость Туркменистана. Он стал первым государством в мире, который установил дип­ломатические отношения с нашей страной 6 января 1992 года.

3 сентября 2013 года была подписана Совместная декларация об установлении отношений стратегического партнёрства между Туркменистаном и Китаем.

Подписанием в январе 2023 года «Совместного заявления Туркменистана и Китайской Народной Республики» наши страны подтвердили приверженность развитию всесторонних стратегических отношений. Эти документы свидетельствуют о том, что туркмено-китайское партнёрство вышло на высокий уровень межгосударственного сотрудничества.

Оба государства эффективно взаимодействуют на внешнеполитическом направлении. Сформированы подходы двусторонних дипломатических отношений и консультаций. В рамках крупных международных организаций, прежде всего Организации Объединённых Наций, налажена практика обоюдной поддержки, что демонстрирует взаимопонимание и применение эффективных методов взаимодействия по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня.

Высоко ценю неизменную поддержку Китаем нейтралитета Туркменистана, наших международных инициатив и благодарю за это.

В свою очередь, Туркменистан всегда чётко формулирует свою позицию по важным для наших китайских друзей вопросам, в том числе касающимся территориальной целостности и неделимости Китайской Народной Республики.

Мы твёрдо поддерживаем политику «одного Китая» и подтверждаем, что Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным Правительством, представляющим весь Китай.

Хочу также отметить эффективный характер сотрудничества с Китаем в многостороннем формате.

Туркменистан с уважением относится к деятельности Китайской Народной Республики в качестве одного из основателей Шанхайской организации сотрудничества.

Наша страна в качестве почётного гостя принимает участие в Саммитах Шанхайской организации сотрудничества. Также наращивается партнёрство в формате «Центральная Азия–Китай», созданном по инициативе наших стран.

На протяжении многих лет Китай является самым крупным торгово-экономическим партнёром Туркменистана. С 2007 года по сегодняшний день товарооборот между нашими странами вырос в двадцать раз.

Следует отметить стабильный характер товарооборота, который ежегодно достигает 9–10 миллиардов американских долларов.

Наше взаимодействие охватывает такие ключевые направления, как энергетика, транспорт, связь, высокие технологии, текстильный и агропромышленный комплексы и ряд других.

Накоплен уникальный опыт обоюдо­выгодного партнёрства в нефтегазовой отрасли. Имеются также перспективные разработки в области возобновляемой энергетики с учётом опыта и возможностей Китайской Народной Республики.

В сотрудничестве с Китаем высокими темпами развивается наш транспортный сектор. Приведу конкретные примеры: 90 процентов вагонов и локомотивов, эксплуатируемых на железных дорогах Туркменистана, произведены в Китае.

Помимо закупок китайских вагонов и тепловозов, осуществляется партнёрство в области развития транспортно-транзитных коридоров в направлении Восток–Запад.

В 2014 году сдана в эксплуатацию железнодорожная магистраль протяжённостью свыше 750 километров, проходящая через территории соседних стран и объединяющая Китай с Туркменистаном.

В последние годы значительно возросли закупки китайских автомобилей, в основном автобусов.

Уверен, в наших странах имеются все условия для объединения возможностей в целях развития торговых коммуникаций в Каспийском море, с выходом к терминалам в Персидском заливе и Индийском океане.

Хотел бы отметить, что всё это соответствует инициативе Китая «Один пояс, один путь» и стратегии Туркменистана «Возрождение Великого Шёлкового пути».

В условиях современности наличие объективных взаимных интересов позволяет Туркменистану и Китаю успешно развивать сотрудничество в контексте реализации крупных транспортных и логистических проектов.

Это призвано придать мощный импульс экономическому развитию Евразии, объединяя огромные пространства от Тихого до Атлантического океанов на современных принципах, формируя связанные между собой производственные и технологические циклы и промышленные пояса. Вместе с тем это будет способствовать решению многих социальных проблем, повышению качества жизни и благосостояния народов.

В агропромышленном комплексе турк­менские и китайские специалисты работают с отдельными сортами сельскохозяйственных культур, которые издавна выращиваются в Туркменистане.

Мы также готовы к тесной кооперации в области градостроительства и созданию современных систем «умных» городов. Китай признан мировым лидером в этой области.

В повестке дня сотрудничества – также высокие технологии, телекоммуникации и космонавтика.

– В числе ключевых направлений партнёрства Вы назвали энергетический сектор. Как ведётся работа в этой области?

– Топливно-энергетическая отрасль – стратегический вектор туркмено-китайского взаимодействия. И это понятно: наши государства располагают огромным потенциалом в данной сфере.

Как известно, в апреле 2006 года между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики было подписано Генеральное соглашение о реализации проекта газопровода Туркменистан – Китай и поставках туркменского природного газа в Китайскую Народную Республику.

Газопровод был сдан в эксплуатацию 14 декабря 2009 года. Начиная с этого дня Туркменистан в соответствии с Соглашением ежегодно направляет в Китай около 40 миллиардов кубометров газа.

По состоянию на 1 марта 2026 года по газопроводу Туркменистан – Китай осуществлены поставки в Китай около 460 миллиардов кубометров природного газа. В настоящее время мы совместно работаем над увеличением объёмов экспорта газа до 65 миллиардов кубометров в год.

Подобная газовая стратегия отвечает долгосрочным интересам Туркменистана и Китая, соответствует тенденциям глобального экономического развития. При этом возрастает роль поставок энергоносителей. Это также демонстрирует развитие подлинных отношений сотрудничества, основанных на равенстве, возможностях и перспективах на будущее.

В конечном итоге этот трубопровод является реальным, практическим примером учёта интересов всех участников энергетических проектов – производителей, транзитёров и потребителей. Здесь уместно сделать акцент на близости позиций Туркменистана и Китайской Народной Республики по вопросам, касающимся надёжных и безопасных поставок энергоресурсов на мировые рынки.

Хотел бы отметить одно важное событие: китайская компания CNPC стала победителем международного тендера на освоение одного из крупнейших в мире газовых месторождений «Galkynyº», расположенного на юго-востоке Туркменистана. Данный проект призван обеспечить дополнительные поставки 10 миллиардов кубометров природного газа ежегодно.

Таким образом, мощная инфраструктурная сеть экспорта туркменских энергоресурсов в Китай совместно и последовательно развивается для обеспечения долгосрочных бесперебойных поставок. Особо хотелось бы отметить добросовестную работу наших китайских партнёров, которые на протяжении многих лет принимают участие в разработке газовых месторождений Туркменистана.

Китайские специалисты продолжат работу и будут расширять свою деятельность в нашей стране, что соответствует коренным интересам двух стран и целям энергетической стабильности и безопасности на Азиатском континенте.

– Как в целом Вы оцениваете перспективы и задачи туркмено-китайского межгосударственного сотрудничества?

– Его будущее очевидно, поскольку наши отношения развиваются последовательно и рассчитаны на десятилетия вперёд. Стороны понимают необходимость использования имеющегося огромного потенциала на благо наших народов и государств.

Исходя из этого, создаются соответствующие механизмы. Одним из них является образованный в 2008 году Туркмено-китайский комитет по сотрудничеству.

Его главная цель – обеспечение сотрудничества двух стран в таких ключевых направлениях, как безопасность, торговля, энергетика, наука и техника, культурно-гуманитарные связи.

В сфере безопасности это предполагает совместную борьбу с тремя угрозами – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также с различными формами трансграничной преступности. В соответствии с подписанными двусторонними документами в настоящее время наши уполномоченные органы работают над обеспечением кибер- и биологической безопасности.

Туркменистан и Китайская Народная Республика являются деятельными и активными участниками в региональных делах.

В 2021 году по инициативе Туркменистана и при поддержке Китая был создан новый формат сотрудничества – встречи министров иностранных дел Афганистана и соседних стран. Туркменистан и Китай совместно вносят значительный вклад в его деятельность.

Цель данного формата заключается в достижении прочного мира, согласия в Афганистане и восстановлении этой страны – неотъемлемых элементов обеспечения и укрепления безопасности, экономического развития в Азии. Наряду с этим мы совместно работаем на ряде других многосторонних направлений в сфере безопасности.

Мы также должны реализовать меры, обозначенные главами наших государств, по наращиванию объёмов торговли и её диверсификации, повышению роли частного сектора в экономическом сотрудничестве.

Исключительную важность имеет и научно-технологическая кооперация. Туркменская и китайская стороны постоянно работают над решением этих задач.

– Какое место в стратегическом парт­нёрстве Туркменистана и Китайской Народной Республики отводится культурно-гуманитарным связям?

– Эти отношения занимают очень важную и определяющую роль, поскольку государственный строй, суверенитет и национальная идентичность Туркменистана и Китая базируются на глубоких исторических, духовных и культурных корнях. Выстраивая в современную эпоху межгосударственное сотрудничество, мы опираемся на наши связи, учитываем их и вдохновляемся ими.

Это важное преимущество, которое позволяет Туркменистану и Китаю ставить друг перед другом общие, чёткие цели и находить пути их достижения.

Вполне закономерно особое значение, придаваемое культурному, научно-образовательному взаимодействию, и оказание государственной поддержки в этом деле, что находит отражение в проведении в различных форматах взаимных Дней и Годов культуры, организации визитов и выступлений мастеров искусств, фестивалей и конференций. В настоящее время ведутся переговоры об открытии центров культуры Туркменистана в Китае и Китая – в Туркменистане.

Особо хочу отметить сотрудничество в области образования. В настоящее время более 10 тысяч граждан Туркменистана обучаются в образовательных учреждениях Китая.

В 9 высших учебных заведениях и 10 средних школах Туркменистана изучается китайский язык.

Со своей стороны, мы готовы оказать содействие в организации изучения туркменского языка в учебных заведениях Китайской Народной Республики и направить для этого учителей и специалистов.

Это – инвестиции в будущее нашего сотрудничества, яркий символ дружбы и взаимопонимания между туркменским и китайским народами.

По восточному календарю 2026 год – год огненной Лошади. В нашей стране нынешний год проходит под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».

Я неспроста говорю об этом. Ведь кони, «небесные» скакуны – один из символов общего исторического наследия туркменского и китайского народов.

Как известно, что во II веке до нашей эры туркменский народ преподнёс в дар императору Китая своих «небесных» коней – легендарных ахалтекинских скакунов. Это стало важным дружественным дипломатическим шагом и событием стратегической значимости.

Имеется большой потенциал для того, чтобы коневодство стало важным направлением сотрудничества. Китайские коннозаводчики являются членами Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. Президент этой Ассоциации – глава нашего государства. Мы приглашаем китайских коневодов на мероприятия, которые пройдут в Туркменистане в нынешнем году.

– Как Вы оцениваете текущую ситуацию в мире и какова роль Туркменистана и Китая в нынешних процессах?

– Нынешняя ситуация сложная. Однако, несмотря на это, я считаю, что есть возможности для её нормализации, урегулирования конфликта и перехода на путь цивилизованного диалога. Организация Объединённых Наций обладает необходимыми инструментами и потенциалом в этой области, которые следует применить.

Будучи нейтральным государством, Туркменистан не вмешивается в конфликты. В данной связи наша страна не приемлет применение силы в международных отношениях. Для нас это не только практически политический вопрос, но, прежде всего, вопрос морали. Поскольку войны, прежде всего, затрагивают людей, влияют на их судьбы, жизнь, мечты и надежды.

Во время войны можно потерять всё в один миг. Поэтому вместо того, чтобы сегодня удваивать усилия по ведению войны, мы должны приложить в десять раз больше сил, чтобы не допустить её. Здесь я хотел бы процитировать высказывание одного мудреца из прошлого – видного туркменского государственного деятеля средневековья Байрам хана Туркмена, который говорил: «Умение побеждать ничто по сравнению с искусством жить в мире и согласии».

Туркменистан и Китай твёрдо привержены миру, добрососедству и согласию. Наши страны совместно делают всё возможное для создания атмосферы доверия и взаимного уважения в мировой политике, что является ещё одной мощной фундаментальной силой, объединяющей наши братские народы и государства.

Однако, если отвечать на ваш вопрос не как политик, а как простой гражданин, то моё мнение такое: выпущенная стрела назад не возвращается. Она не различает, воин ты или солдат, обычный гражданин или ребёнок. К сожалению, она приводит только к жертвам. Если мы обратимся к истории, то можем увидеть, что в войне не бывает выигравших.

Подытоживая сказанное этими словами, хочу пожелать всему человечеству процветания, мира и счастливой жизни.

– Как давний друг, каким лидером Вы видите Председателя Си Цзиньпина?

– С Председателем Китайской Народной Республики нас связывает тёплая дружба. На протяжении многих лет мы установили политическое, экономическое, гуманитарное сотрудничество между нашими странами, реализовали масштабные совместные проекты, объединили усилия и возможности для достижения региональной и глобальной безопасности и устойчивого развития.

Отношения с Председателем Си всегда отличаются открытостью, взаимным доверием и прозрачностью.

Непоколебимая и решительная защита национальных интересов Китая, весьма ответственный подход к важнейшим международным вопросам снискали Си Цзиньпину уважение и почёт как лидера мирового уровня.

Под его руководством Китай добился значительных успехов во всех областях и строит программы на будущее. Это полностью подтверждают итоги и принятые решения недавних сессий Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета.

Пользуясь случаем, поздравляю китайский народ с этим важным событием.

Говоря о международной деятельности Председателя Си хотел бы отметить выдвинутые им четыре глобальные инициативы:

«Глобальная инициатива безопасности»;

«Глобальная цивилизационная инициатива»;

«Глобальная инициатива развития»;

«Инициатива глобального управления».

Я рассматриваю данные инициативы в качестве стратегически значимых и важных условий для человечества.

Четыре инициативы Председателя Си согласуются с содержанием и стратегическому курсу таких глобальных инициатив Туркменистана, как «Мир через развитие», «Диалог – гарантия мира», которые открывают нашим странам наиболее эффективные условия и возможности для сотрудничества.

Считаю, что Си Цзиньпин в качестве лидера играет решающую роль в развитии великого Китайского государства, которое является значимой основой безопасности и устойчивого развития в мире.

В этой связи в заключение хочу сказать, что если в Китае будет всё хорошо, то хорошо будет и во всём мире. Желаю уважаемому Си Цзиньпину – выдающейся личности, лидеру мирового уровня, крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Китая – процветания. Благодарю! ///nCa, 21 марта 2026 г.