Национальный Лидер Туркменистана и Президент Узбекистана провели телефонные переговоры

20 марта по инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Собеседники поздравили друг друга и народы двух стран с праздником Ораза байрамы и Новрузом. В ходе беседы Президент Узбекистана также передал поздравления Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю четвертой годовщины его избрания на высший государственный пост, отметив его вклад в развитие двусторонних связей.

Особое внимание в разговоре было уделено графику предстоящих встреч. Осенью 2026 года Туркменистан примет два крупных международных форума: Консультативную встречу глав государств Центральной Азии и Азербайджана и Саммит глав государств СНГ.

Национальный Лидер туркменского народа пригласил Шавката Мирзиёева посетить страну во главе представительной делегации для участия в этих мероприятиях, которые будут сопровождаться широкой культурной программой.

Стороны положительно оценили работу Межправительственной комиссии. Ключевыми векторами партнерства определены энергетика, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство.

Отмечена стабильная динамика товарооборота и возрастающая роль зон приграничной торговли. Стороны подтвердили наличие технологической базы для запуска новых совместных инвестиционных проектов.

Главным инструментом координации внешней политики названы ежегодные консультации между МИД двух стран. В гуманитарной сфере подтверждена готовность продолжать практику перекрестных Дней культуры и расширять обмены в области науки и образования.

Стороны обменялись мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Подчеркнуто, что единственным путем к прочному миру является урегулирование ситуации политики-дипломатическими мерами.

В завершение беседы стороны подчеркнули общность целей в вопросах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии.///nCa, 21 марта 2026 г.