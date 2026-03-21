Энергетический альянс Туркменистана и Китая укрепляется: CNPC поручена четвертая фаза освоения газового месторождения Галкыныш

Президент Туркменистана подписал постановление, дающее старт очередному этапу в развитии одного из крупнейших газовых месторождений мира — Галкыныш.

Согласно документу, Государственному концерну «Türkmengaz» разрешено заключить контракт с китайской компанией CNPC Amudarya Petroleum Company Ltd. (дочерняя структура China National Petroleum Corporation) на проектирование и строительство «под ключ» объектов четвёртой фазы освоения месторождения «Галкыныш».

Проект включает сооружение установки по подготовке 10 млрд кубометров товарного газа в год, а также бурение и ввод в эксплуатацию необходимого количества эксплуатационных скважин, обеспечивающих подготовку газа в аналогичном объёме.

Ранее, в октябре 2025 года на 30-й Международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркменистана – OGT 2025», советник Президента по нефтегазовым вопросам Ашыргулы Беглиев подчёркивал, что четвёртая фаза будет полностью финансироваться за счёт собственных ресурсов Туркменистана. CNPC была выбрана в качестве исполнителя по итогам международного тендера.

Запасы Галкыныша (с учетом близлежащих месторождений Гаракель и Яшлар) оцениваются в 27,4 триллиона кубометров природного газа.

Месторождение Галкыныш осваивается по долгосрочной стратегии поэтапного развития, которая предусматривает 7 фаз. Каждая фаза рассчитан на период стабильной добычи более 30 лет. В настоящее время продолжается опытно-промышленная эксплуатация первой фазы.

При полном освоении всех семи этапов валовая годовая добыча газа на месторождении может достичь почти 200 млрд кубометров.

Параллельно продолжаются переговоры с международными инвесторами и компаниями (в том числе с CNPC и ADNOC) по реализации второй и третьей фаз. Особое внимание уделяется внедрению передовых технологий, повышению энергоэффективности и снижению выбросов метана.

По состоянию на 1 марта 2026 года по газопроводу Туркменистан–Китай в КНР поставлено около 460 млрд кубометров природного газа. В последние годы Туркменистан стабильно экспортирует в Китай примерно 40 млрд кубометров газа ежегодно. Запуск четвёртой фазы должен способствовать дальнейшему укреплению позиций страны как ключевого поставщика природного газа на крупнейший экспортный рынок.

Подписание постановления и предстоящее заключение контракта с CNPC знаменуют новый виток стратегического энергетического партнёрства между Туркменистаном и Китаем, которое длится уже более 20 лет и остаётся одним из приоритетов внешнеэкономической политики Ашхабада.///nCa, 21 марта 2026 г.