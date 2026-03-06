Новый бюджетный король от Apple: MacBook Neo

Тамир Шакиров

Как мы и говорили в прошлой статье «Техно-гид 2026», Apple выпустила бюджетную версию MacBook Neo.

Новый ноутбук предназначен для офисной работы и студентов, которым не требуется высокая производительность.

MacBook Neo оснащен 12-дюймовым экраном и корпусом из алюминия. По дизайну устройство напоминает актуальные модели, но его дисплей обрамляют более широкие черные рамки.

Девайс считается бюджетным, поскольку работает на чипе A18 Pro, ранее установленном в iPhone 16 Pro.

Ноутбук получил 8 ГБ оперативной памяти и накопители на 256 или 512 ГБ.

Также он оснащен камерой 1080p, одного заряда достаточно на 16 часов беспрерывной работы.

Модель представлена в 4 цветах: индиго, цитрусовый, розовый и серебристый. Стоимость начинается от $599 за версию на 256 ГБ и от $699 за 512 ГБ. ///nCa, 6 марта 2026 г.