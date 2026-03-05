Турция настаивает на дипломатии на фоне региональных потрясений, сохраняя каналы связи с Ираном

Комментарий nCa

По мере обострения конфликта между США, Израилем и Ираном, Анкара позиционирует себя как потенциального посредника, защищая свое воздушное пространство и при этом отказываясь быть втянутой в полномасштабную войну.

На шестой день противостояния между США, Израилем и Ираном Турция стала одним из самых активных голосов, призывающих к деэскалации. Президент Реджеп Тайип Эрдоган возглавил дипломатические усилия, чтобы не допустить перерастания боевых действий в более масштабную региональную катастрофу.

Управление по связям при администрации президента Турции на этой неделе выступило с резким заявлением, охарактеризовав эскалацию как «неприемлемую ситуацию» и «серьезный повод для беспокойства как за наш регион, так и за глобальный мир».

Анкара призвала к немедленной активизации механизмов диалога и переговоров, пообещав защищать гражданское население и активно задействовать дипломатические каналы. «Турция продолжит выполнять свои обязательства по снижению напряженности», — заявили в управлении.

Дипломатические усилия предпринимаются в крайне деликатный для Анкары момент. На протяжении всего кризиса турецкие официальные лица придерживались курса на сдержанность — позиции, отражающей уникальное положение Турции: члена НАТО, имеющего общую границу с Ираном протяженностью 500 километров и поддерживающего в целом хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Тегераном, при этом критикуя первоначальные удары США и Израиля как незаконные.

Эта политика «балансирования» подверглась испытанию в среду, когда системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана в сторону воздушного пространства Турции. Это стало первым подобным инцидентом с начала эскалации ближневосточного конфликта. Снаряд пролетел через воздушное пространство Ирака и Сирии, прежде чем был нейтрализован над восточной частью Средиземного моря. Было установлено, что фрагменты, упавшие в районе Дёртйол южной провинции Хатай, принадлежат ракете-перехватчику, использованной для уничтожения угрозы в воздухе. Пострадавших нет.

Турецкие официальные лица предпочли дать этому эпизоду взвешенную оценку. Высокопоставленный турецкий чиновник сообщил журналистам, что Турция не была намеренной целью ракеты, предположив, что она, по всей видимости, была нацелена на базу на греческом Кипре, но сбилась с курса.

Аналитики и источники, знакомые с инцидентом, отметили вероятность того, что ракета могла быть выпущена подразделениями иранских вооруженных сил, действующими в рамках децентрализованной структуры командования после сообщений об ударах США и Израиля, в результате которых погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в недавнем интервью признал, что некоторые военные части оказались в определенной изоляции и действовали на основании ранее изданных общих приказов — фактор, который может помочь объяснить отклонение от траектории.

Тегеран официально не прокомментировал конкретный инцидент. Тем не менее, МИД Ирана подтвердил, что Аракчи провел телефонный разговор со своим турецким коллегой после перехвата. В ходе беседы иранский министр выступил в защиту недавних ударов своей страны, заявив, что их целью были базы, использовавшиеся для планирования и проведения операций против Ирана, и призвал к более тесной координации между Тегераном и Анкарой.

Со своей стороны, Анкара оперативно задействовала дипломатические каналы. Министр иностранных дел Хакан Фидан позвонил Аракчи, чтобы выразить протест Турции, и заявил, что необходимо избегать любых шагов, которые могут привести к расширению конфликта. Посол Ирана в Анкаре также был вызван в Министерство иностранных дел.

Основной акцент делается на поддержании открытых и активных каналов связи, чтобы исключить любую возможность недопонимания.

Подход Турции — решительная защита своего воздушного пространства при одновременном отказе быть втянутой в более масштабный конфликт — отражает продуманный стратегический расчет. Турецкие официальные лица последовательно призывают все стороны вернуться к диалогу, при этом Эрдоган лично участвует в интенсивных дипломатических контактах на протяжении всего кризиса. Удастся ли сдерживающему голосу Турции найти поддержку на фоне расширяющегося конфликта — покажет время. Однако Анкара, похоже, полна решимости держать свои дипломатические каналы открытыми — как с Тегераном и Вашингтоном, так и со своими партнерами по НАТО — даже в то время, когда регион переживает одни из самых неспокойных дней за последние десятилетия./// nCa, 5 марта 2026 г.