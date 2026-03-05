News Central Asia (nCa)

Министр иностранных дел Туркменистана выразил соболезнования в Посольстве Ирана

4 марта, Заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов посетил посольство Исламской Республики Иран в Ашхабаде, где оставил запись в книге соболезнований в память об Аятолле Хаменеи. Об этом сообщает Международный информационный Центр Туркменистана (МИЦА).

В ходе визита Мередов встретился с послом Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани и лично выразил ему соболезнования в связи с этой утратой.

Ранее, Национальный Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил послание с соболезнованиями Президент Масуду Пезешкиану. ///nCa, 5 марта 2026 г. 

