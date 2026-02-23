Тарик Саиди

Прогнозы – это всегда случайность. Для них нет научной базы, если только мы не предполагаем, что астрология, нумерология и другие подобные методы предсказания являются своего рода наукой. Тем не менее, они представляют собой интересное чтиво.

Астрологические прогнозы на 2026 год

Известный астролог Чани Николас, прославившаяся точными анализами культурных сдвигов (ее материалы публиковались в таких изданиях, как The New York Times), предсказывает, что 2026 год принесет серьезные личные и социальные трансформации. На фоне глобальных перемен на первый план выйдут темы ответственности и коллективного роста.

Пенни Торнтон, уважаемый британский астролог с богатым опытом прогнозирования личных и общественных тенденций для таких изданий, как Woman & Home, ожидает год прорывов в отношениях и карьере. Однако она предупреждает о возможных потрясениях из-за планетных конфигураций, таких как соединение Сатурна и Нептуна, которые могут усилить глобальную напряженность.

Татьяна Борщ, российский астролог, известная своими подробными ежегодными гороскопами и точными в прошлом прогнозами экономических циклов, видит 2026 год как период глобального обновления и возможностей для прогресса. При этом она предостерегает о сложностях в международных отношениях и экологических проблемах, требующих духовного единства.

Нумерологические прогнозы на 2026 год

Ханс Декоз, выдающийся нумеролог с многолетним опытом работы и историей точных прогнозов личных и глобальных циклов с помощью своей платформы World Numerology, рассматривает 2026 год как универсальный год 1, сигнализирующий о значительном переходе в новые направления с потенциалом для инновационных прорывов, а также о резких изменениях в глобальных системах.

Джилл Браун, эволюционный астролог и нумеролог, ранее работавшая в НАСА, известная своей точной интеграцией нумерологии с астрономическими данными, предсказывает “переработку и новое начало” для организаций и обществ, а 2026 год ознаменует собой перезагрузку лидерства и коллективной ответственности.

Согласно нумерологическому анализу от California Psychics — платформы с проверенными экспертами, продемонстрировавшими точность в чтении жизненных путей, — в 2026 году акцент будет сделан на независимости и действии. Это может привести к экономическому возрождению, но потребует осторожности, чтобы избежать чрезмерного давления в мировых делах.

Предсказания экстрасенсов и провидцев на 2026 год

Баба Ванга, болгарский мистик, которой часто приписывают предсказание таких событий, как 11 сентября и Чернобыльская катастрофа, как говорят, предсказала начало Третьей мировой войны в 2026 году, а также первый контакт человечества с инопланетянами, что потенциально может спровоцировать глобальный кризис.

Нострадамус, французский провидец XVI века, чьи четверостишия были связаны с точными пророчествами, такими как мировые войны и эпидемии, предсказывает “семимесячную великую войну”, пчелиный рой, символизирующий хаос, реки, “пропитанные кровью”, указывающие на широкомасштабный конфликт, и видную фигуру, пораженную ударом молнии.

Атос Саломе, прозванный “Живым Нострадамусом” за предсказание смерти королевы Елизаветы II и пандемии COVID-19, предупреждает об эскалации Третьей мировой войны, конфликтах из-за арктических ресурсов и сильных солнечных бурях, разрушающих глобальную инфраструктуру.

Джилл М. Джексон, отмеченный наградами экстрасенс, известный своими точными прогнозами стихийных бедствий и экономических тенденций, ожидает усиления землетрясений вдоль Западного побережья США и в Азии, крупных событий, связанных с водой, и повсеместной экономической нестабильности с потерей рабочих мест в США.

Николас Ауджула, экстрасенс, который утверждает, что предвидел вспышку COVID-19, предсказывает встречи с инопланетянами, самое жаркое лето в Британии за всю историю наблюдений и политические победы таких партий, как Reform UK, на фоне глобальных потрясений.

Общий прогноз мировых событий на 2026 год

По мнению этих экспертов, 2026 год станет поворотным годом перезагрузок и потенциальных потрясений. Нумерологи, такие как Декоз и Браун, подчеркивают важность новых циклов, способствующих инновациям и смене руководства, соглашаясь с астрологами, такими как Николас и Торнтон, которые видят социальные сдвиги и структурную перестройку.

Однако экстрасенсы и провидцы рисуют более мрачную картину: Баба Ванга и Саломея предсказывают эскалацию глобального конфликта, возможно, Третьей мировой войны, переплетенной с внеземными или экологическими кризисами, в то время как Нострадамус и Джексон выделяют войны, стихийные бедствия, такие как землетрясения и штормы, и символический хаос, такой как эпидемии или экономические спады.

Более широкий консенсус экспертов из таких источников, как Visual Capitalist и Chatham House, свидетельствует о геополитической неопределенности, связанных с рисками, связанными с политикой США при Трампе, напряженностью на Ближнем Востоке и климатическим давлением, а также о возможностях для технологического прогресса и возобновления инвестиций в инфраструктуру.

Часы Судного дня, поддерживаемые журналом «Bulletin of the Atomic Scientists» и имеющие историю точных оценок рисков, могут передвинуться ближе к полуночи из-за ядерных, климатических угроз и рисков, связанных с ИИ. Это подчеркивает, что мир находится на грани самоуничтожения, если усилия по сотрудничеству потерпят неудачу./// nCa, 23 февраля 2026 г.