Посол Туркменистана и Лёвенский католический университет обсудили сотрудничество в области образования

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов провёл встречу с главой академической дипломатии KU Leuven (Лёвенский католический университет) Бартом Хендриксом.

В ходе беседы г-н Хендрикс представил международный и исследовательский профиль университета, подчеркнув высокий уровень научной активности KU Leuven и его широкое участие в европейских исследовательских программах, включая Horizon Europe. Он отметил возрастающий интерес к развитию контактов с университетами стран Центральной Азии и стремление к более глубокому пониманию процессов, происходящих в регионе, в том числе в Туркменистане, сообщает туркменская дипмиссия в Брюсселе.

Со своей стороны Посол представил видение роли Центральной Азии в современной международной повестке, затронул историко-культурное наследие Туркменистана, особенности дипломатической службы и международные инициативы страны, направленные на укрепление мира и доверия.

Особое внимание было уделено модернизации национальной системы образования. Посол подчеркнул, что подготовка высококвалифицированных специалистов в прикладных сферах, включая водосбережение, климатические исследования, экологию и современные технологические компетенции, является стратегическим приоритетом Туркменистана.

В данном контексте было отмечено открытие в прошлом году Международного университета промышленников и предпринимателей, что отражает последовательный курс страны на развитие практико-ориентированного образования и укрепление связей между академической средой и экономикой.

Ключевым посылом туркменской стороны стала инициатива по формированию устойчивой платформы сотрудничества между профильными учреждениями Туркменистана и KU Leuven. Посол выразил готовность к созданию институциональной основы взаимодействия, включая возможные договорные механизмы, которые придадут партнёрству системный и долгосрочный характер.

В ответ Хендрикс подтвердил готовность содействовать дальнейшему продвижению сотрудничества и отметил важность подготовки обобщённого видения перспектив взаимодействия. По его словам, это позволит профильным академическим подразделениям университета предметно рассмотреть возможности партнёрства и определить практические форматы совместной работы.

В завершение стороны с удовлетворением отметили положительный опыт выступления Посла в прошлом году перед студентами университета с лекцией, посвящённой политике постоянного нейтралитета Туркменистана. Было подчеркнуто, что данное мероприятие вызвало живой интерес среди студенческой аудитории и стало наглядным примером конструктивного академического диалога, способствующего более глубокому пониманию внешнеполитической философии страны и укреплению гуманитарных связей. ///nCa, 23 февраля 2026 г.