Просторы СНГ в кадре – Красота без границ: #4 | Алексеевка, Белгородская область, Россия

Белгородская область — это не только бескрайние поля подсолнухов, но и удивительный микромир, скрытый в густой траве и пролесках. Эти кадры из города Алексеевка напоминают нам, как важно вовремя остановится в бурном жизненном беге, чтобы заметить жизнь вокруг.

Здесь весенние первоцветы пробиваются сквозь сухую листву, а семейство ежей, вероятно, отправляется на первую прогулку. Даже суровый облик жука-оленя и броский десант клопов-солдатиков становятся частью единого пейзажа, где природа и город живут в добром соседстве.

Автор фотографий: Александр Кветка, оператор ТРК «Мир Белогорья»