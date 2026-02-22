Интервью Национального Лидера Туркменистана телеканалу «Аль-Арабия»: 45 миллиардов долларов партнерства с США, Транскаспийский газопровод и геополитика

В рамках визита в США Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью Ризвану Хану — ведущему телеканала «Аль-Арабия».

В интервью освещаются ключевые аспекты двустороннего партнерства, включая успешную деятельность американских корпораций на туркменском рынке и перспективы новых инвестиций.

Особое внимание уделено энергетической стратегии Туркменистана, в частности реализации проекта газопровода ТАПИ и диверсификации экспортных маршрутов.

Бердымухамедов разъясняет принципы постоянного нейтралитета страны и ее роль как стратегического моста между Европой и Азией.

Полный текст интервью доступен здесь:

https://www.turkmenistan.gov.tm/ru/post/103553/intervyu-nacionalnogo-lidera-turkmenskogo-naroda-predsedatelya-halk-maslahaty-turkmenistana-gurbanguly-berdymuhamedova-telekanalu-al-arabiya

Ниже приводим ключевые заявления, сделанные Гурбангулы Бердымухамедовым:

О целях и результатах визита в США

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что рассматривает визит как «серьёзный импульс последовательному развитию многопланового сотрудничества с ориентиром на долгосрочность».

Он отметил важность обмена мнениями для дальнейшего развития отношений в политике, экономике, культуре, науке и спорте. Он заявил: «Мы придаём огромное значение обмену мнениями о перспективах нашего сотрудничества и дальнейшему укреплению совместных действий».

Особое внимание в ходе визита было уделено штату Флорида. Целью является «налаживание прямых контактов между штатом Флорида и Туркменистаном, а также для объединения сильных сторон и возможностей, которые могут быть задействованы в общих интересах». В частности, это касается договоренностей в сфере инвестиций и торговли.

Туркменистан заинтересован в опыте Флориды по строительству спортивных объектов и организации туризма. Бердымухамедов отметил: «Мы также хотим изучить опыт штата Флорида по строительству спортивных объектов и организации спортивной деятельности в целом. В частности, речь идёт о гольфе».

Председатель Халк Маслахаты предложил объединить усилия и знания в области разведения коней, так как это направление популярно и во Флориде, и в Туркменистане.

В контексте стратегии диверсификации Туркменистан приглашает американских партнеров к участию в крупных проектах, таких как газопровод ТАПИ. «Надеемся, что и американские партнёры по достоинству оценят перспективы участия в нём», — добавил он, говоря о проекте ТАПИ.

В целом, визит направлен на демонстрацию открытости Туркменистана к «конструктивному диалогу по всем областям» и укрепление статуса США как «друга и надёжного партнёра»

Газовые ресурсы

Отвечая на вопрос об углеводородных ресурсах, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул тот факт, что по объёмам разведанных и подтверждённых запасов природного газа Туркменистан занимает четвёртое место в мире.

«Глубоко осознавая значимость этой ситуации в современных геоэкономических условиях, Туркменистан выстраивает свою энергетическую стратегию, в том числе на международном рынке, на весьма ответственной и продуманной основе», – сказал он.

Энергетическая политика Туркменистана строится на принципах разумной диверсификации энергетических потоков, их сбалансированности, а также на обеспечении безопасности и надёжности поставок. Сотрудничество в этой сфере основывается на взаимной выгоде и требованиях современного глобального развития.

«В политическом аспекте мы переводим в практическую плоскость вопросы диверсификации энергопотоков и обеспечения их безопасности. Разумеется, эта работа ведётся с учётом геоэкономических реалий и тенденций развития», – добавил Бердымухамедов.

Говоря о диверсификации, Национальный Лидер напомнил, что ранее основной объём экспорта природного газа был ориентирован на Россию, куда поставлялось до 40 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время основным потребителем туркменского газа является Китай, куда поставляются аналогичные объёмы.

«Кроме того, следуя политике диверсификации, наша страна имеет возможность осуществлять поставки в регионе по схеме «своп» — как в Иран и Азербайджан, так и в Казахстан, Узбекистан и другие заинтересованные государства», – заявил Бердымухамедов.

ТАПИ

В тексте интервью Гурбангулы Бердымухамедов уделил значительное внимание проекту газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), назвав его одним из крупнейших международных проектов.

Он сообщил, что работы активно продолжаются: «Сегодня на территории Афганистана продолжается прокладка первого этапа ТАПИ, именуемого «Arkadagyň ak ýoly».

Национальный Лидер подчеркнул, что ТАПИ имеет глобальное значение: «Данный проект, который находит международную поддержку, в том числе со стороны США, обладает огромным потенциалом в контексте обеспечения растущих энергетических потребностей государств Южной Азии, а также открывает хорошие перспективы для доступа к развивающимся рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока».

Было отмечено, что газопровод — это не только коммерция: «Проект ТАПИ также имеет огромное значение в контексте политической стабильности и экономического благополучия, обладает инвестиционной привлекательностью».

Бердымухамедов подчеркнул открытость проекта для новых партнеров, в том числе для американских.

Транскаспийский газопровод

Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил стратегическую значимость этого маршрута, отметив, что Туркменистан относится к нему «серьёзно, внимательно и конструктивно».

«Данный проект мы рассматриваем в качестве одного из важнейших направлений диверсификации энергетических потоков и обеспечения энергетической безопасности на континенте», – сказал он.

Национальный Лидер обозначил конкретные шаги, необходимые для продвижения проекта: «В то же время необходимо решить вопросы международно-правового характера, в частности вопрос делимитации дна Каспийского моря».

Для решения вышеуказанного вопроса была создана специальная Туркмено-азербайджанская рабочая группа. Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду, что её работа принесёт «весомые практические результаты».

Торгово-экономическое сотрудничество Туркменистана и США

Тема торгово-экономического взаимодействия в интервью Гурбангулы Бердымухамедова была представлена как одно из приоритетных направлений двусторонних отношений.

Как сообщил Бердымухамедов, на протяжении многих лет в Туркменистане при участии американских компаний реализованы или находятся в стадии воплощения сотни проектов, общая стоимость которых составляет около 45 миллиардов долларов США.

Взаимовыгодное партнерство охватывает такие стратегические сегменты, как топливно-энергетический комплекс, транспорт, электроэнергетика, программное обеспечение, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Среди успешно работающих на туркменском рынке гигантов были выделены компании «John Deere», «General Electric», «Case», «Boeing», «Coca-Cola», «Sikorsky» и «Caterpillar».

Особая роль в укреплении контактов между бизнес-структурами отводится Туркмено-американскому деловому совету, созданному в 2008 году. Он назван действенным инструментом и результативной площадкой для реализации крупных проектов, к рекомендациям которой прислушиваются государственные учреждения обеих стран.

Национальный Лидер подчеркнул, что потенциал сотрудничества может быть использован гораздо шире, особенно в вопросах диверсификации экономики Туркменистана. Туркменистан заинтересован в привлечении американских инвестиций и технологий для развития наукоёмких производств, компьютерных и логистических услуг.

О стратегическом положении Туркменистана

Отвечая на вопрос о геополитическом и геоэкономическом положении Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов отметил следующие ключевые моменты:

Национальный Лидер подчеркнул, что Туркменистан в полной мере осознаёт своё положение, которое позволяет стране выступать в роли моста, соединяющего Европу и Азию. Благодаря выходу к Каспийскому морю Туркменистан получает доступ к Чёрному и Средиземному морям, а также к Ближнему Востоку.

Именно это стратегическое положение определяет «максимально взвешенный и сбалансированный подход» страны к международному сотрудничеству и лежит в основе её внешнеполитической концепции, фундаментом которой является постоянный нейтралитет.

«Туркменистан использует своё геостратегическое положение и статус нейтралитета исключительно в созидательных и конструктивных целях, а именно ― для поддержания стабильности, предотвращения конфликтов, стимулирования экономических и торговых отношений, а также обеспечения успешной интеграции регионов Центральной Азии и Каспийского бассейна в глобальные экономические и политические процессы», – заявил он.

О взаимодействии с США в области культуры, образования, спорта

Взаимодействие в области культуры, образования и спорта было охарактеризовано Гурбангулы Бердымухамедовым как одно из ключевых и перспективных направлений традиционно дружественного туркмено-американского партнерства.

В Туркменистане проявляется огромный интерес к английскому языку, который изучается во всех школах страны, а в четырёх вузах обучение полностью ведется на английском.

Национальный Лидер отметил потенциал в сфере повышения квалификации кадров. В новом «умном» городе Аркадаг планируется открытие специализированной англоязычной школы, чьи программы будут ориентированы на подготовку учащихся к поступлению в престижные университеты США, такие как Гарвард, Колумбийский университет и Массачусетский технологический институт.

В последние годы активно реализуются образовательные программы, организуются визиты американских профессоров, их лекции и мастер-классы.

С 2001 года активно действует программа Госдепартамента США «Фонд Посла по сохранению культурного наследия» (AFCP), в рамках которой в Туркменистане уже реализовано 30 проектов.

Налажено сотрудничество с Метрополитен-музеем в Нью-Йорке. Также американским археологическим экспедициям предоставляется возможность проводить раскопки на территории Туркменистана.

В Туркменистане традиционно проводятся концерты американских музыкальных и танцевальных коллективов, а также сезонные показы американских фильмов. Туркменская сторона выразила готовность расширять это сотрудничество и более широко представлять свою культуру в США. ///nCa, 22 февраля 2026 г.