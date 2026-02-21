Конференция в Ашхабаде подчеркнула растущую роль дипломатии Туркменистана (ФОТО)

20 февраля 2026 года в Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась международная конференция «Приоритетные направления внешней политики Туркменистана в год «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов», приуроченная ко Дню дипломатических работников Туркменистана.

В рамках конференции в фойе института была организована специальная выставка, посвящённая профессиональному празднику и концептуально оформленная в конной тематике в созвучии с девизом 2026 года в Туркменистане.

В мероприятии приняли участие руководители, сотрудники и ветераны дипломатической службы Туркменистана, главы и представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в стране, профессорско-преподавательский состав и студенты вузов, а также представители общественных объединений и средств массовой информации.

Участники с особым вниманием заслушали Обращение Президента Сердара Бердымухамедова по случаю профессионального праздника, в котором подчеркнута неизменная приверженность страны принципам постоянного нейтралитета, равноправия и добрососедства. Отмечено, что трёхкратное признание нейтралитета резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде, а также провозглашение 2025 года «Международным годом мира и доверия» подтверждают высокий международный авторитет Туркменистана и его весомый вклад в укрепление глобального мира и сотрудничества.

В ходе конференции выступили Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министр иностранных дел Рашид Мередов, Специальный представитель Генерального секретаря ООН, Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе, Постоянный координатор Организации Объединённых Наций в Туркменистане Дмитро Шлапаченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Туркменистане Арсен Авагян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Туркменистане Стивен Конлон, Глава Представительства Европейского банка реконструкции и развития в Туркменистане Эрик Ливни.

В своём выступлении Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил, что внешняя политика страны, основанная на принципах постоянного нейтралитета, нацелена на формирование устойчивой и справедливой системы международного взаимодействия. Подчёркнута активная роль Туркменистана в продвижении повестки энергетической и транспортной взаимосвязанности, экологической дипломатии и укрепления международного права при поддержке центральной роли Организации Объединённых Наций.

Участники конференции отметили возрастающую роль туркменской дипломатии в условиях глобализации, подчеркнув её вклад в укрепление мира, доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Было констатировано, что благодаря поддержке главы государства системно совершенствуется материально-техническая база дипломатической службы, модернизируется её инфраструктура, расширяется кадровый потенциал.

В завершение конференции участники приняли Обращение к Президенту Туркменистана, выразив признательность за постоянное внимание к развитию дипломатической службы и заверив в готовности и впредь добросовестно выполнять возложенные задачи по защите национальных интересов страны и укреплению её международного авторитета.

По случаю знаменательной даты в торжественной обстановке молодым сотрудникам дипломатической службы и студентам выпускного курса ИМО МИД Туркменистана были вручены дипломы Министерства иностранных дел за активное участие в реализации внешнеполитической стратегии государства. ///МИД Туркменистана, 20 февраля 2026 г. (фото – nCa)

Фоторепортаж: