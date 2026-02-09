Центральная Азия становится ключевым поставщиком «зелёных» минералов: ООН и ЕС запускают крупный проект

28 января 2026 года Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) вместе с Европейской экономической комиссией ООН и при поддержке Евросоюза объявили о старте нового трёхлетнего проекта в Центральной Азии под названием «Безопасные критически важные сырьевые материалы: Улучшение цепочек поставок в Центральной Азии».

Мир активно переходит на «зелёную» энергию: электромобили, ветряки, солнечные панели, аккумуляторы. Однако для развития чистых технологий и зеленой энергетики жизненно необходимы специальные минералы — литий (для батарей), кобальт, медь, марганец, редкоземельные элементы и другие. Эти материалы обобщенно называют критически важными сырьевыми материалами.

Спрос на них растёт очень быстро. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2040 году он может вырасти в четыре раза. Поэтому страны и компании ищут надёжных поставщиков, чтобы не зависеть от одного-двух игроков.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан обладают огромными запасами этих минералов. Например, Казахстан уже добывает много меди, хрома, цинка, а в регионе есть перспективные месторождения лития и редкоземельных элементов. Критические важные минералы Центральной Азии может стать важным «запасным активом» для Европы, США и других стран, которые хотят диверсифицировать поставки и сделать их более устойчивыми.

Каковы задачи проекта?

Цель проекта заключается в укреплении управления, прозрачности и устойчивости цепочек поставок критически важных сырьевых материалов в Центральной Азии.

Для достижения этой цели проект направит свои усилия на совершенствование нормативно‑правовой базы в секторе КВСМ, повышение добросовестности цепочек поставок, и снижение рисков.

Риски могут быть связаны с коррупцией, мошенничеством, отмыванием денег и нелегальной добычей — именно поэтому в проекте участвует УНП ООН, у которого большой опыт в борьбе с организованной преступностью.

Еще одно важное направление проекта – это внедрение международных стандартов, например UNFC и UNRMS.

UNFC (United Nations Framework Classification for Resources — Рамочная классификация ресурсов ООН) — это международная система, разработанная ЕЭК ООН (Европейская экономическая комиссия ООН) для классификации, управления и отчетности о запасах и ресурсах полезных ископаемых, нефти, газа, возобновляемых источников энергии, а также антропогенных ресурсов (отходов).



UNRMS (United Nations Resource Management System — Система управления ресурсами ООН) — это добровольный глобальный стандарт и комплексная база принципов, разработанная ЕЭК ООН для устойчивого управления природными ресурсами. Она помогает правительствам и компаниям эффективно использовать минералы, энергию, воду и антропогенные ресурсы, способствуя достижению ЦУР.

И наконец в рамках проекта будет усилен кадровый потенциал: обучены специалисты, налажен обмен знаниями между пятью странами Центральной Азии.

В итоге проект должен помочь Центральной Азии зарабатывать на своих богатствах ответственно — с пользой для природы и экономики, а не через теневые схемы. Это также поддержит глобальный переход к чистой энергии: Европа получит более надёжные и «зелёные» поставки минералов. ///nCa, 9 февраля 2026 г.