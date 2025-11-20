Благотворительный Фонд им. Г.Бердымухамедова представил свои достижения на Международном форуме «Содружество Моды» в Санкт-Петербурге

19 ноября делегация Туркменистана во главе с вице-президентом по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой направилась в Санкт-Петербург. Визит организован по приглашению Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Главной целью визита стало участие в IV Международном форуме «Содружество Моды», организованном Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Форум собрал ведущих дизайнеров стран Содружества и стал площадкой для обсуждения не только модных тенденций, но и вопросов здорового образа жизни.

20 ноября Огулджахан Атабаева выступила на тематической сессии «Модно быть здоровым». В своем докладе она подчеркнула, что в современном мире охрана здоровья перестала быть исключительно медицинской задачей и превратилась в ключевой фактор устойчивого развития государств и общества в целом.

«Именно так мы в Туркменистане воспринимаем миссию защиты здоровья населения внутри страны и свой вклад в общечеловеческие цели развития — с позиций гуманистического государства и ответственного члена международного сообщества», — заявила Атабаева.

Она подробно рассказала о реализации в Туркменистане с 1995 года национальной программы «Саглык» («Здоровье») и Национальной стратегии «Здоровая мать — здоровый ребенок — здоровое будущее», благодаря которым созданы благоприятные условия для охраны здоровья граждан, улучшения экологической обстановки, качества питания, условий труда и отдыха, а также укрепления института семьи.

«Не будет преувеличением сказать, что здоровье нации в Туркменистане является синонимом стабильного развития государства и общества, раскрытия духовного и интеллектуального потенциала народа. Быть здоровым – действительно стало модным в нашей стране. И эта «мода» поддерживается и культивируется государством», — подчеркнула вице-президент фонда.

Особое внимание в выступлении было уделено деятельности Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова, созданного по инициативе Председателя Халк Маслахаты Туркменистана. Приоритетная задача фонда — всесторонняя помощь детям, особенно оставшимся без родительской опеки.

За время работы фонда за счет его средств проведено более 700 сложных операций детям с заболеваниями сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системы. Действует собственный реабилитационный центр и детский сад с инклюзивным образованием: только в 2025 году реабилитацию в центре прошли около 900 детей, преимущественно с патологиями центральной нервной системы.

Огулджахан Атабаева подтвердила готовность Туркменистана и фонда к системному долгосрочному международному сотрудничеству. Страна уже подписала 26 соглашений с подразделениями ООН (ЮНИСЕФ, ВОЗ, ПРООН, ЮНФПА и др.) и ежегодно реализует совместные проекты. Туркменистан выступает за расширение таких контактов и готов принимать у себя профильные международные мероприятия по вопросам здоровья населения.

Участие туркменской делегации в петербургском форуме стало очередным шагом в укреплении гуманитарных связей между странами СНГ и демонстрацией приверженности Туркменистана общим ценностям социальной защиты детства и пропаганды здорового образа жизни. ///nCa, 20 ноября 2025 г.