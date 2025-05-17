Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025»

Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Уважаемые участники!

Дамы и господа!

Прежде всего позвольте тепло приветствовать всех участников XVI Международного экономического форума «Россия–Исламский мир: KazanForum 2025» и выразить слова благодарности уважаемому Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за приглашение принять участие и выступить на этом важном мероприятии международного значения.

Нынешние магистральные тенденции мирового развития, создание новых геоэкономических реалий, конфигураций и моделей ставят перед Исламским миром целый ряд крупных задач.

Очевидно, что их решение требует серьёзного осмысления, а порой и переосмысления роли и перспектив наших стран в современном экономическом мироустройстве, безошибочного выбора приоритетов, максимального использования объективных преимуществ, объединения потенциалов на прочной практической основе.

Убеждён, что сегодня Исламский мир имеет все возможности, чтобы выступить в качестве одного из локомотивов глобального экономического развития.

Наши страны обладают блестящими показателями в таких аспектах, как демография, природные ресурсы, географическое расположение. Неуклонно повышается технологический уровень, растут финансовые и организационные возможности, укрепляется научная и образовательная база.

Всё это является хорошими предпосылками для инициирования крупных прорывных проектов в самых различных сферах, повышения роли и места стран Исламского мира в глобальном экономическом и инвестиционном пространстве.

Уважаемые участники!

Подход Туркменистана к международному экономическому сотрудничеству опирается на приоритетность энергетических, транспортно-логистических и технологических сфер.

В этом контексте считаю, что исламские страны призваны образовать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии, связывающий континент от Азиатско-Тихоокеанского региона до государств Ближнего Востока и Европы.

Данная конфигурация партнёрства, при её реализации, будет в состоянии обеспечить кратчайшие пути доставки энергоносителей, товаров и услуг, скрепляя таким образом обширные пространства, мощные индустриальные и сырьевые центры.

В стратегическом смысле такой пояс станет мостом глобального взаимодействия и, безусловно, сможет в позитивном ключе повлиять на торгово-тарифную политику и в целом на атмосферу и здоровье всей мировой экономики.

В этой связи Туркменистан на практике активно продвигает выдвинутую им стратегию «Возрождение Великого Шёлкового пути».

Важным фактором такого созидательного подхода выступает приверженность нашей страны миру, социальной справедливости и традиционным ценностям, которые служат для нас нравственным стержнем и опорой, в том числе в экономических и коммерческих вопросах.

В этом смысле, убеждён, что Исламский мир призван показать образцы эффективных и привлекательных моделей сотрудничества.

Достижение этих целей потребует проведения исламскими странами согласованной энергетической политики, координации в вопросах повышения эффективности и облегчения международного транзита, укреп­ления логистической связанности.

При этом следует отметить, что позиция Туркменистана всегда основывается на равноправии и признании интересов всех участников глобальных и региональных процессов. В частности, наша страна твёрдо выступает против политизации сотрудничества, однобокости энергетических и транспортных потоков, настаивает на необходимости их диверсификации и доступности для широкого международного участия. В представлении Туркменистана важнейшая миссия Исламского мира заключается в создании максимально благоприятных условий для совместной деятельности в целях поступательного и устойчивого экономического развития в глобальном и континентальном измерениях.

В данном контексте Туркменистан исходит из возможностей эффективного использования исламскими странами дипломатии как инструмента для достижения сочетаемости интересов, взаимопонимания и осознания выгод и перспектив экономического парт­нёрства.

Туркменистан на практике осуществляет эти принципы, прежде всего при реализации широкомасштабных и долгосрочных энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов в Азии. Речь идёт о строительстве международных объектов, таких, как газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), линии электроснабжения и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, железные дороги, соединяющие Центральную и Южную Азию с Ближним и Дальним Востоком.

Убеждён, что претворение в жизнь вышеназванных проектов позволит существенно повысить уровень энергетической безопасности, обеспечить доступ многих государств к источникам энергетического сырья, выходу на ключевые транспортные магистрали, рост и разнообразие торговых и коммерческих связей, создание новых рабочих мест, решение многих социальных проблем. Это в конечном итоге, будет способствовать политической стабилизации, уменьшению рисков и угроз, повышению доверия и предсказуемости в межгосударственных отношениях.

Сегодня Туркменистан также активно работает над реализацией мультимодальных транзитных маршрутов в Евразии, проходящих через территории Каспийского и Черноморского бассейнов и объединяющих Европейский и Азиатско-Тихоокеанский регионы в единую транспортную систему, работающую на согласованных принципах и критериях. Такая работа требует системного подхода к решению комп­лекса вопросов организационного, правового, экономического, финансового и технологического порядка.

Конечно, эти усилия требуют серьёзной политико-дипломатической поддержки, одобрения и принятия решений на уровне Организации Объединённых Наций. И здесь, уверен, солидарная позиция исламских стран будет иметь огромное значение.

В этой связи мы предлагаем исламским финансовым и экономическим институтам, инвестиционным фондам оказывать более действенную поддержку международным экономическим проектам, в которых участвуют наши страны, а также подключиться к процессу разработки стратегических решений, принимаемых на уровне ООН и других авторитетных международных структур.

Важнейшим аспектом нашего сотрудничества считаем обеспечение продовольственной безопасности. Эта задача особенно актуальна сейчас, на фоне непростых геополитических и экономических реалий, которые наблюдаются в ряде регионов земного шара.

Туркменистан как страна-участница Исламской организации по продовольственной безопасности выступает за проведение согласованной политики и отстаивание интересов тех исламских стран, которые в силу разных причин столкнулись с нехваткой продуктов питания и других жизненно важных товаров.

Наша страна на практике реализует эти принципы. В частности, проявляя солидарность с афганским народом, Туркменистан на протяжении многих лет направляет регулярные гуманитарные грузы в братскую соседнюю страну с продовольствием, детским питанием, тёплыми вещами, медикаментами, предметами личной гигиены. Будем продолжать эту миссию и в будущем.

Ещё одна ключевая сфера сотрудничества – технологии. Наши страны, особенно в последние годы, накопили солидный багаж в высоких технологиях, инновационных разработках, в области искусственного интеллекта.

Этот потенциал может и должен быть использован в общем стремлении государств Исламского мира выйти на передовые рубежи развития для полноценного равноправного интегрирования в мирохозяйственные связи.

Полагаем целесообразным наладить системные и регулярные каналы технологической кооперации наших государств, обмен опытом, подготовку профильных специалистов, запуск совместных многосторонних инновационных программ и проектов прикладных и фундаментальных исследований.

Дорогие друзья!

Уважаемые участники!

Находясь в Казани, особо хотел бы отметить те достижения и заслуги, которые были достигнуты в сотрудничестве Туркменистана с братской Республикой Татарстан Российской Федерации.

Плодотворные связи с татарстанскими коллегами являются показательным примером эффективного взаимодействия в контексте развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнёрства нашей страны с Россией и её регионами. В этом смысле Татарстан занимает особое место – как в силу своего мощного технологического, ресурсного и индустриального потенциала, так и исторических связей с Туркменистаном.

Мы ведём совместную деятельность с Татарстаном в энергетической сфере, промышленности, транспорте, торговле и по ряду других направлений. Особо хотел бы отметить поддержку этих процессов со стороны руководства и Правительства Российской Федерации.

Выражаю признательность за такой подход, уверен, что он отвечает долгосрочным, коренным интересам народов Туркменистана и России, полностью соответствует духу и логике стратегического партнёрства между двумя странами.

И конечно, считаю важным подчеркнуть конструктивную и созидательную роль Республики Татарстан, лично уважаемого Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова в укреплении дружбы, взаимопонимания, доверия и сотрудничества между исламскими странами и Россией. Эта важнейшая миссия по праву снискала Респуб­лике Татарстан и её руководству заслуженный авторитет не только в исламских государствах, но и во всём мире.

Являясь частью Исламского мира, Туркменистан глубоко привержен отношениям братства, солидарности и уважения со всеми его народами, готов развивать и крепить эти связи, вносить свой вклад в дело мира, прогресса и процветания наших стран. /// nCa, 17 May 2025 (pictures credit TDH, Turkmenportal)