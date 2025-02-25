Туркменистан готовится к проведению Третей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

24 февраля 2025 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с делегацией во главе с Заместителем Генерального секретаря ООН, Высоким представителем по наименее развитым, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым островным государствам, Рабаб Фатимой, прибывшей с визитом в Ашхабад впервые, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны отметили конструктивный и многолетний опыт стратегического сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединённых Наций и её специализированными учреждениями, по широкому спектру направлений.

Подчеркнув значимость продолжения тесного партнёрства стороны детально обсудили совместные мероприятия, запланированные на текущий год, объявленный Генеральной Ассамблей ООН Международным годом мира и доверия по инициативе Туркменистана.

В частности, обсуждались вопросы подготовки к Третей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3), намеченной к проведению в Туркменистане в августе текущего года.

Стороны подтвердили важность данного мероприятия мирового масштаба и детально обменялись мнениями по повестке дня Конференции, протокольно-организационных вопросах, включая подготовку проектов Итогового и других документов.

Собеседники выразили уверенность в том, что данная Конференция создаст эффективную платформу для конкретных действий в области устойчивого развития, экологической и продовольственной безопасности, путем улучшенной транспортной и цифровой взаимосвязанности, раскрытием торгово-экономического потенциала стран мира, что созвучно с национальными и внешнеполитическими приоритетами Туркменистана.

Важно отметить, что 32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю с населением более 500 миллионов человек, имеют общие вызовы, связанные с их географическим месторасположением, которое оказывает воздействие на их экономические связи с остальным миром.///nCa, 25 февраля 2025 г.