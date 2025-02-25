Petronas лидирует в качестве ведущего партнера TEIF 2025

В рамках стратегического шага по расширению своих инвестиционных горизонтов Туркменистан проведет Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) в Куала-Лумпуре, Малайзия, 23-24 апреля 2025 года. Это событие знаменует собой значительные усилия страны по привлечению иностранных инвестиций из региона Юго-Восточной Азии, известного своим динамичным экономическим ростом и развитием.

Участие Petronas в качестве ведущего партнера подчеркивает стратегическую важность данного форума. Это сотрудничество свидетельствует об углублении связей между Туркменистаном и Малайзией, особенно в энергетическом секторе. Участие Petronas, использующей свой обширный опыт и технологическое мастерство, призвано сыграть ключевую роль в развитии углеводородной промышленности Туркменистана.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ: ОТ ДУБАЯ И ПАРИЖА ДО КУАЛА-ЛУМПУРА.

Активный подход Туркменистана к привлечению прямых иностранных инвестиций был продемонстрирован в ходе предыдущих успешных проектов TEIF в крупных международных деловых центрах, таких как Дубай (TEIF 2023) и Париж (TEIF 2024), которые привлекли значительный интерес инвесторов с Ближнего Востока и Западной Европы. Через проведение форума в Куала-Лумпуре Туркменистан в настоящее время уделяет стратегическое внимание быстрорастущим экономикам Юго-Восточной Азии, стремясь установить новые партнерские отношения и извлечь выгоду из устойчивой траектории роста региона.

PETRONAS В ТУРКМЕНИСТАНЕ: ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Petronas сохраняет значительное присутствие в энергетическом секторе Туркменистана на протяжении более четверти века. С 1996 года компания сосредоточена в основном на разведке и добыче углеводородов в туркменском секторе Каспийского моря, налаживая партнерство, имеющее стратегическое значение для центральноазиатской страны.

Во время своего официального визита в Малайзию в декабре 2024 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с высшим руководством Petronas в знаменитом небоскребе Petronas, что подчеркнуло углубление энергетического партнерства между двумя странами. Этот визит подчеркнул значительный вклад Petronas в использование энергетического потенциала Туркменистана, отметив их почти 30-летнее активное участие в проектах по добыче углеводородов.

На встрече были обсуждены приоритетные направления сотрудничества в нефтегазовом секторе, а также перспективы дальнейшего сотрудничества, что заложило основу для дальнейшего роста в этой жизненно важной отрасли. Подписание “Протокола о коммерческих условиях Соглашения о разделе продукции для разработки контрактной территории Блок-I в туркменском секторе Каспийского моря” еще больше укрепило это обязательство.

Работая в рамках Соглашения о разделе продукции на Блоке 1, Petronas сыграла важную роль в разработке ключевых месторождений, таких как Махтумкули, Овез и Диарбекир. Помимо разведки и добычи, компания вносит значительный вклад в развитие газоперерабатывающих мощностей Туркменистана. В качестве примера можно привести участие в проекте строительства установки подготовки газа в Киянлы. Заметным достижением Petronas в 2023 году стало начало добычи нефти на месторождении Гарагол-Дениз, что еще больше укрепило приверженность компании региону.

Помимо непосредственного участия в операционной деятельности, Petronas также сыграла свою роль в развитии нефтегазовой инфраструктуры Туркменистана. Кроме того, компания продемонстрировала приверженность развитию человеческого капитала. С 1998 года Petronas предоставляет возможности для получения образования туркменским студентам в Технологическом университете Petronas в Малайзии. Это долгосрочное сотрудничество подчеркивает стратегическую важность партнерства, поскольку Petronas вносит значительный вклад в рост и развитие энергетической отрасли Туркменистана. ///Turkmen Energy Forum, 24 февраля 2025 г.